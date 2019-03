Es Yamilé I Reina de los Juegos Florales del Carnaval Internacional de Mazatlán 2019

Recibe de la poetisa Odette Alonso los atributos reales; Los Ángeles Azules Sinfónico deleitaron a los porteños con su concierto sinfónico

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ Los Juegos Florales del Carnaval Internacional de Mazatlán 2019 “Equinoccio. El renacer de los sentidos” ya tienen reina: Yamilé I fue coronada la noche de este viernes por la poetisa ganadora del Premio Clemencia Isaura, Odette Alonso, quien a su vez recibió de la bella mazatleca la flor natural.

Las raíces de México inspiraron a la creación de un espectáculo dancístico que llenó de color el escenario que se instaló en el Estadio Teodoro Mariscal, que por cierto lució a tope de su capacidad. Desde la Danza del Venado, hasta tepehuanas desfilaron dando vida al escenario que fue decorado todo en color blanco.

Uno momento muy emotivo se vivió cuando Sofía I desfiló por la tarima mientras un mensaje de despedida se escuchaba en el sonido ambiental, conmovida por los aplausos cálidos del público no pudo detener las lagrimas que la acompañaron hasta el final de una larga pasarela que la acerco hasta la gente que se encontró en la sección general. “Sé que tuve el honor de inspirar a muchos más jóvenes a cumplir sus sueños sin importar su edad, y con eso estoy más que satisfecha”, dijo Sofía I, en parte de su mensaje.

Otra ex Reina llegó al escenario, Juany I, Reina de los Juegos Florales de 1969, portando un vestido dorado saludó al público carnavalero mientras recibió un reconocimiento por su aniversario de oro.

Los homenajes no pararon pues Karina López, Reina de los Juegos Florales, subió al escenario acompañada por un cuerpo de danza para recibir su reconocimiento por su aniversario de plata como Reina, mismo que lo recibió de manos de sus hijos y esposo. “Principalmente agradezco a mi madre porque siempre me aconsejó, orientó y cuidó, gracias mamá, ella siempre me pidió la corona de la cultura y las artes, su fiesta preferida del Carnaval de Mazatlán”, dijo.

Luciendo un atuendo diseñado por Édgar Ponce, en colores plata y azul rey, la Reina de la Fiesta Gaya subió al escenario luego de un espectáculo dancístico que narró la historia de un nuevo equinoccio. Acompañada de sus princesas reales.

Dayana, Joceline, Frida, Ana Isabel, Melissa y Elizabeth. La lluvia de pirotecnia marcó el momento justo del cumplimiento de un sueño y el inicio de una nueva era.

La cumbia de Los Ángeles Azules

Las princesas se quedaron en el trono esperando junto al público la presencia de Los Ángeles Azules, María José y Ana Torroja, pero tuvieron que pasar más de una hora en lo que acomodaron el escenario. Mientras la música de José Narvaez y Heidi Herrera calentaron los motorores.

El blanco del escenario se convirtió en azul cuando subieron todos los integrantes de Los Ángeles Azules, que en cuanto se subieron al escenario interpretaron el tema “Entrega de tu amor”.

“De Ixtapalapa para Mazatlán”, saludó el vocalista de la agrupación y el público enardeció. Calentaron el terreno con el tema “Mi único amor”.

Posteriormente María José subió al escenario para interpretar “El listón de tu pelo” junto a Los Ángeles Azules.

Inicia ceremonia para la coronación de Yamilé I como Reina de Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán 2019

MAZATLÁN._ A pocos minutos de que inicie el concierto por la coronación de Yamilé I, el Estadio Teodoro Mariscal ya está casi lleno.

Miles de personas se disponen a disfrutar de una ceremonia de fantasía y danza donde será coronada Yamilé I como Reina de Juegos Florales del Carnaval Internacional de Mazatlán 2019 “Equinoccio. El renacer de los sentidos”.

La gente comienza a impacientarse y aplaude al escuchar la primera llamada para que inicie el espectáculo que precederá al concierto sinfónico de Los Ángeles Azules, quien además tendrá como invitadas a su espectáculo a las cantantes Ana Torroja y María José.

Se despide Sofía I de su pueblo

Portando un vestido plateado, Sofia I Reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán 2018, hace su aparición en el escenario del Estadio Teodoro Mariscal. Se muestra conmovida, llora de emoción, mientras se escucha un mensaje grabado con su voz.

Sofía Briseño se despide de su ciclo como soberana de la fiesta gaya.

El mensaje de Sofía estuvo dedicado a su abuela, y familia. “Se que tuve el honor de inspirar a muchos más jóvenes a cumplir sus sueños sin importar su edad, y con eso estoy más que satisfecha”, dijo Sofía I, en parte de su emotivo mensaje de despedida.