Escalan peldaño académico en Instituto Canizález de Mazatlán - Noroeste

Graduación

Escalan peldaño académico en Instituto Canizález de Mazatlán

Alumnos de preescolar y primaria culminan sus estudios; reciben constancias y bailan el vals

Susana Guevara

MAZATLÁN.- Con la canción de fondo We are the champions, los alumnos de preescolar y primaria de Instituto Canizález, de las unidades Clouthier y Papagayo, recibieron sus constancias de estudios que los acreditan en su avance académico.

Sus togas y birretes lucieron los niños durante la ceremonia de graduación, en la que se distinguió a los mejores promedios de cada salón.

Los más destacados de la unidad Papagayo fueron Jared Daniel Olivas Zataráin y Pablo Emiliano Ortega Rojo, de preescolar; Aneliz Arrenquín Garay, Elsa Deniss Luque Martínez y Alany Parra Palacios, de primaria.

De la unidadad Clouthier fueron Axel Iván Lugo Vega y Romina Noris Zavala, de preescolar, mientras que de primaria fueron Ulises Lizárraga Sánchez y Melanie Natalia Jaloma Martínez.

Al finalizar, se proyectó un video con los mejores momentos en la escuela y los niños bailaron un vals.

78

graduados de preescolar

74

niños terminaron sus estudios de primaria