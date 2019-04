Escandalosa goleada por 9-2 de Pachuca a Veracruz

Los Tuzos se mantienen en puestos de liguilla

Noroeste / Redacción

PACHUCA._ El club de futbol Pachuca no tuvo piedad de Veracruz, al que goleó por marcador de 9-2, para así mantenerse en la pelea por un sitio en la liguilla del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, en juego de la fecha 14.

Los goles de la victoria fueron obra de Leonardo Ulloa a los minutos 15, 25 y 88, del argentino Franco Jara al 28' y 55', el segundo por la vía del penal, Víctor Guzmán (31' y 84'), Raúl López (34'), del colombiano Edwin Cardona (44'); Diego Chávez (40') y el turco Colin Kazim (81') marcaron por la visita.

Con este resultado el cuadro de la “Bella Airosa” llegó a 24 unidades para escalar de manera momentánea al quinto sitio, en tanto los “escualos” se quedaron con cuatro puntos en el sótano.

La cosa venía mal para los del Puerto desde antes del juego, porque el veterano Carlos Salcido tuvo que salir de la alineación titular por mareos y como capitán fungió el juvenil arquero Sebastián Jurado.

El rosario de goles comenzó a los 15 minutos gracias a Leonardo Ulloa quien abrió el marcador y al 25' metió su doblete, al cual le siguió Franco Jara al 28'.

Veracruz nunca supo por dónde le llegaron tantos arpones; Víctor Guzmán metió el cuarto al 31' y tres minutos después el "Dedos" López el quinto.

Con cinco en la espalda, Diego Chávez descontó para Veracruz al 40', pero Edwin Cardona clavó el 6-1 al 44'. El séptimo de los Tuzos llegó otra vez por Jara al 56' de penalti.

El Tiburón metió su segundo gracias a Adrián Luna, pero tras revisión en el VAR se lo anularon por una falta previa; todo mal para los jarochos, aunque Colin Kazim sí pudo meter el segundo a escasos minutos de acabar el duelo.

Pero Pachuca quiso ensañarse un poquito más con un Tiburón acabado, porque al 84' Víctor Guzmán anotó el octavo en la frente y después, Leonardo Ulloa marcó el noveno y su Hat-Trick, en una noche que Sebastián Jurado y sus compañeros nunca olvidarán.

Los jugadores nos pidieron que no hiciéramos más goles: Palermo

Martín Palermo, técnico de Pachuca, aseguró en conferencia de prensa que los jugadores les pidieron que no hicieran más goles.

"Los jugadores entre ellos nos pidieron que no hiciéramos más goles. Obviamente es muy difícil estar del otro lado, ponerme del lado del entrenador de Verarcurz sabiendo que están descendidos, no saber de su futuro cada uno de los jugadores. Por nuestro lado el resultado fue positivo, pero no puedo hacer una autocrítica en relación al rendimiento del equipo, fue un resultado abultado porque enfrentamos a un equipo muy golpeado", explicó el argentino.

