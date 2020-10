Escasean denuncias de robo en urbanos; choferes las evitan, porque los acusan de cómplices: sindicato

José Abraham Sanz

Pese a las denuncias en redes sociales y la experiencia cercana que cualquiera ha tenido como usuario de camión, los asaltos cometidos en el transporte urbano en Sinaloa se denuncia muy poco.

Y esto se debe a factores como el tiempo que los choferes deben invertir en hacer la denuncia, las ocasiones en que han sido acusados ellos mismos como cómplices o la amenaza de los propios asaltantes que cuando son detenidos, salen en libertad a los pocos días, según comentó el secretario del Sindicato de Choferes de Transporte Urbano en Culiacán, Flavio Rolando Ibarra.

“Los choferes ahorita no han reportado robos, hace como unas cuatro semanas yo creo, o si no un poquito más, sí hubo uno, nomás es lo que nos han dicho, pero ahorita últimamente ya no ha habido”, señaló.

“Las denuncias no las hacemos, porque sale contraproducente todo eso, va uno y ya lo quieren involucrar, que es cómplice del asaltante, por eso ya los patrones ya mejor dejan que se pierda eso, y los choferes no quieren ir tampoco a denunciar, por esa situación, es muy tardado y últimamente los quieren involucrar en los asaltos; por eso no van, eso a mí me ha tocado también cuando yo andaba en los camiones lo hacía y era un problema, vale más que quede así”.

Entre enero y agosto de este 2020, en Sinaloa se han denunciado solo dos asaltos colectivos a pasajeros de camión urbano, mientras que los asaltos individuales suman cinco denuncias.

“Ya ves, ahorita cómo está la autoridad, no se confía en ella, vale más estar bien con la sociedad y los policías, pues no hacen su chamba”, reclamó.

“Sí ha habido años que han sido cinco denuncias nada más, han sido tres, si es cierto, yo he estado en reuniones, que vamos, denunciamos que cada rato están asaltando; pero la gente no va por eso, por la cuestión de que se tarda mucho en las interrogativas que les hacen ahí en la Fiscalía o Vicefiscalía, entonces prefieren no ir”.

Ibarra recordó que los choferes se sienten desprotegidos, porque al final el asaltante ya sabe dónde ubicarlos en caso de que los denuncien.

“Uno anda sentado arriba del camión y tú vas y denuncias a un asaltante, ese asaltante pues sale a los dos o tres días y puede ir y te puede agredir, tú sentado arriba de la unidad, sin defenderte, sin nada y ¿quién te puede defender?”, cuestionó.

“Ahorita, ya ves, los casos que se han denunciado, por agresiones a los choferes no se han resuelto, al contrario, solapan las autoridades a ellos mismos”.

Recordó cómo hace unas semanas un chofer de la ruta Huizaches fue agredido por una persona que vestía uniforme de la Fiscalía General del Estado y portaba un arma, y que pese a la evidencia en video al final la autoridad aseguró que no pertenecía a su corporación y cerró el caso.

“Una persona, en la noche o en la soledad, prefiere ver un delincuente que a un policía, esa es la realidad ahora, ya no se le tiene confianza a ellos, por eso vale más no encontrarnos a nadie de ellos en un caso que vayamos seguidos de otras personas y que ellos nos encuentren, ya ves lo que ha pasado, que ellos mismos entregan a la gente”, lamentó.