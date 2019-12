LITERATURA

Escribe Alfonso Orejel para Consumidores de Pesadillas

El autor sinaloense publica su primera novela y está inspirada en la desesperanza juvenil

Nelly Sánchez

Si algo ha inquietado a Alfonso Orejel en su experiencia como promotor de lectura, ha sido la vulnerabilidad de la juventud, su exposición a situaciones de riesgo como el consumo de drogas, sicariato, sexo prematuro, embarazos y deserción escolar.

De esa inquietud surgió su más reciente libro Consumidores de pesadillas, su primera novela juvenil, publicada en el sello Montena, de Penguin Random House Grupo Editorial.

En ella, cuenta la historia de cinco jóvenes, Felicia, Hugo, Brandon, Aldo, Iris y Bryan, quienes integran el club secreto de los adictos al peligro y descubren un portal hacia un mundo lleno de criaturas aterradoras que al mismo tiempo les son atractivas y adictivas.

Viven una serie de experiencias que los hacen volver, porque para ellos representa la adrenalina que su propia vida no les da.

Esta idea, contó el autor vía telefónica desde Los Mochis, surgió de su experiencia como promotor de lectura, trabajando en algunas secundarias donde había una población de adolescentes que se encontraban en una situación vulnerable.

"En la que la situación del sicariato, el consumo de drogas, el sexo prematuro, el embarazo, la deserción escolar estaban latentes. También trabajé en centros de rehabilitación donde había muchachos que desgraciadamente habían bajado algunos escalones al infierno y habían tenido una experiencia terrible.", comparte.

"Jóvenes que padecen el abandono, la violencia doméstica, dificultades para mantenerse en la escuela, el acoso de las pandillas y la oferta tentadora del consumo de drogas, y quise que la novela hablara un poco de esa desesperanza, de la epidemia de la desilusión, el desencanto que permea el alma de nuestros jóvenes".

Y aunque pareciera que se trata de una novela de terror, Orejel asegura que es sobre la desesperanza.

"De alguna manera lo es también de terror, pero creo que en este caso los cinco protagonistas de esta historia padecen pesadillas que están estrechamente vinculadas con la vida que están viviendo".

Cada uno vive su propia pesadilla, dice, al dormir viajan al interior de su propio mundo, van a experimentar episodios en los que aparecen sus miedos, sus angustias, la tristeza, el dolor.

"La novela es una alegoría de nuestro tiempo y sobre esta situación a veces tan desdichada que sufren nuestros muchachos y en general la gente, traté de escribir una obra que reflejara nuestro tiempo, aunque parece una novela fantástica, para divertir, para asustarte, es algo más que eso".

Felicia, Hugo, Brandon, Aldo, Iris y Bryan se inspiran en jóvenes que ha conocido y que ha recreado.

Y aunque la novela se queda en suspenso pues uno de los chicos se queda atrapado en el portal. Eso se resolvería si hubiera una secuela. Pero Orejel tiene algunas reservas.

"Estás dando un spoiler, pero ponlo, hay que correr el riesgo. Si dicen se quedó uno adentro, lo vas a dejar morir o qué va a pasar con él... No sé, tenía que sufrir ese chico, a todos nos caía mal porque es el típico desgraciado, el que a todos les pegaba en la escuela, el que te quita el dinero, que te escupía los nachos, y como era grandote y había reprobado dos años, es el que gana, el típico canalla al que queremos darle su merecido", asegura.

"Si me lo pidieran, pudiera escribir la segunda parte de esta novela, por supuesto, pero no lo haré si no consigue los lectores que merece. Sólo va a existir si la editorial me la pide o si los editores me preguntan".

Como escritor, Orejel también tiene sus propias pesadillas. La más grande, confiesa, es que nadie le quiera publicar un solo libro.

"Tengo una obsesión estética por el lenguaje y trato que cada libro que tenga frases muy literarias, de gran peso, que sean como la columna vertebral sobre la cual se sostiene la novela entera, para mí es importante que la experiencia novelesca, cuentística o poética sea una experiencia estética", asegura.

"La literatura no es solo escribir para denunciar la realidad, decir sus verdades a quienes tienen el poder o cuanto charlatán y redentor suelto que anda por la tierra, se trata de contar la historia de una manera atractiva, con cierto encanto, que sea seductora, tenga armonía, equilibrio, belleza".

El acto de escribir, agrega, es una experiencia estética y ese estilo es el que los va a hacer a alcanzar una identidad, una marca personal, por eso es tan obsesivo con el asunto del lenguaje.

Actualmente, vivimos en una sociedad en la que la gente no soporta la realidad que vive, y lo que hace es refugiarse en la televisión, las novelas, noticieros, programas de farándula, pero también de Netflix, teatro, poesía, religión, la fe o la pornografía, considera.

"Pero también escapas de muchas otras maneras sociales, la cocaína, mariguana, dinero, la comida".

Estos personajes escapan de su pobre realidad a través del portal.

"Ellos quieren tener adrenalina, algo que los sacuda, que les demuestre que esta vida que viven no es tediosa, y no es tan aburrida como la convierte a veces la familia, la escuela, tantas normas, tantas leyes y tantas actividades que se realizan sin pasión".

Y en ese sentido, considera que a los jóvenes se les obliga a hacer cosas sin pasión, que les resulta aburridas y como creador, sabe que tienen que darles a ellos obra que los entusiasme.

"Necesitamos maestros apasionados, escritores apasionados, padres apasionados con sus hijos".

Orejel es un autor que escribe rápido, Consumidores de pesadillas la hizo en un mes.

"Lo que pasa es que soy muy obsesivo, si tengo la idea de una novela digo ya, todos los días me pongo a escribir, cuando estoy en la casa, estoy hasta ocho horas diarias frente a la computadora tratando de escribir, pongo música, me aislo, a veces duro mucho más horas, me levanto 2 de la mañana o 3 y me vengo a la computadora".

Publicar por vez primera una novela entusiasma a Alfonso Orejel.

"Estoy muy emocionado, tengo cinco novelas más, pero esta es la primera en publicar, en dos años he hecho cinco novelas, terminé también dos libros de cuentos y tres de poesía que están en dictamen en editoriales".

EL AUTOR

Alfonso Orejel Soria

Nació en Los Mochis

Es autor de varios libros de terror, como El árbol de las muñecas tristes, La niña del vestido antiguo y Un poco de dolor no daña a nadie.

En 2018 obtuvo mención en el Certamen Internacional de Poesía Infantil del FOEM con el libro Manantial de carcajadas, además del Premio Regional de Poesía Ciudad de la Paz 2018 con Álbum de olvido.