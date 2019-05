EscribirÃ¡n una Ã³pera inspirada en MazatlÃ¡n

Escribirán una ópera inspirada en Mazatlán

Está trabajando en este proyecto el director concertador Rodrigo Macías, basado en una novela del escritor mazatleco Juan José Rodríguez, para convertirla en una ópera

Héctor Guardado

Una ópera del Siglo 21, con el encanto y brillantez del Siglo 19, es lo que se propone crear el director concertador Rodrigo Macías González en los próximos dos años y medio, la lectura de la novela de Juan José Rodríguez, El gran invento del Siglo 20 fue el detonante que lo entusiasmó para trabajar en el ambicioso proyecto de escribir su primer ópera.

Rodrigo Macías llegó a Mazatlán el fin de semana para conocer y entrevistarse con el escritor Juan José Rodríguez, conoció los entresijos de la historia y caminó por los escenarios en donde sucede la historia que tiene como protagonista a un aventurero llamado Bonardel, quien llegó al puerto a finales del Siglo 19 y vive aquí una historia de espionaje, amor y suspenso.

El gran invento del siglo 20 es considerada por la crítica como la obra más lograda del escritor mazatleco, seduce a cualquier lector que se asoma a sus páginas y Rodrigo quedó encantado con la historia y las atmósferas que ahí se describen y quiere convertirlas en música para conmover y entretener al público.

“Hay que darle vitalidad a la ópera que se escribe en México, eso requiere de una historia que atrape al público, con la que se identifiquen, que la gente se vea reflejada en ella y que sea una historia muy dinámica, que se desenvuelva con un ritmo atractivo, porque el público contemporáneo necesita esos estímulos para enfocarse en un espectáculo”, compartió.

“Hoy, las óperas tienen que ser espectáculos más cortos, fluidos, dinámicos; esto se logra con espectáculos que desde el inicio capten la atención del espectador y con obras bien construidas, muy bien musicalizadas”.

El egresado del Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán, en Italia, señaló que musicalmente algunos experimentos de las vanguardias del Siglo 21 han sido exitosos, pero son muy pocos.

“Solo esos hay que utilizarlos en la creación musical, Juan José y yo queremos hacer una ópera, no un teatro musical experimental, ni tampoco un musical estilo Broadway, queremos hacer ópera que sea muy atractiva para la gente, creo que se pueden hacer ópera del Siglo 21 dejándote permear por lo mejor de la tradición, por lo que han legado los grandes autores, sus descubrimientos”, comentó el compositor.

“Hay que respetar al canto, la melodía, las líneas orgánicas de las obras, la música contemporánea ha de explorar las sonoridades para llevar a la voz humana a su máxima expresión; hizo hallazgos y eso hay que aprovecharlo. Nosotros, Juan José y yo, queremos hacer una música que sea congruente con la historia que él narra, no voy a hacer música de época, mi propuesta no será completamente disonante, pero no necesariamente tonal, me gustaría que parte de esa música la gente la pueda cantar y silvar”, expuso.

Como buen conocedor de la música, mencionó a dos grandes autores de ópera contemporánea en México, Daniel Cantan y Federico Ibarra.

“Ellos son un buen ejemplo de cómo la ópera contemporánea puede interesar a la gente y llenar los teatros de México. Son compositores que entienden el teatro y esto es indispensable para que pueda funcionar la ópera como espectáculo”, consideró el director de la orquesta.

“Cuando leí la novela El gran invento del Siglo 20, me volví fan de Juan José Rodríguez y pensé que era muy factible llevarla a escena, porque la historia tiene funcionalidad dramática, este es uno de los puntos claves para hacer una ópera que la gente ame y siga”.

Macías González aseguró que la buena ópera es el matrimonio feliz entre un gran texto y una gran partitura.

“Van amalgamados, uno no puede ser sin el otro. El gran público ¿qué es lo que recuerda de los grandes momentos de las óperas? Es evidente que la música, el momento emotivo que producen los sonidos”, comentó.

“La escena es fundamental, el drama es fundamental para la ópera, pero del mismo nivel de importancia es al música, estadísticamente es más fácil que la gente recuerde una melodía que una acción. Para que un recuerdo se quede en tu vida para siempre tienes que relacionarlo con otra cosa, por eso música y acción dramática pueden ser los mejores aliados para conmover un alma y quedar fijos en la memoria emocional”.

‘El gran invento del Siglo 20’

“La novela de Juan José tiene los elementos para ser una gran ópera del Siglo 21. Me sedujo el ambiente marino y nostálgico de la historia, me encanta el Siglo 19 , el tono de la novela es muy bello. La historia es universal porque habla de temas fundamentales de la conducta humana, hoy en día seguimos queriendo aparentar, ser lo que no somos, esta simulación está presente en el ser humano de todos los tiempos y en esta obra está planteada de una manera contundente y nos hace reflexionar”, señaló.

“Me llama mucho la atención la riqueza de matices de cada uno de los personajes, Bonardel es un aventurero, un sobreviviente. También está presente en la novela la fuerza de las convenciones sociales, cómo afectan a los seres humanos y eso es una realidad en la actualidad porque los seres humanos siempre vamos a necesitar vivir en comunidad y en sociedad, así es que no siempre las convenciones sociales son sanas”.

El también ex director de la Orquesta Sinfónica Nacional comentó que el texto tiene un gran potencial operístico.

“Me parece una novela que de manera natural, casi sin ningún cambio, puede ser llevada a la escena musicalmente, no tenemos qué hacer cambios para llevarla a la música y a la escena. Su narración es muy musical, en alguno párrafos hay muletillas que están presentes en diferentes partes del texto que inmediatamente tienen mucho potencial musical”, expresó.

“La universalidad del texto, el ambiente seductor de lo marino, la cercanía con el mar, me gustó mucho el potencial teatral del texto que deriva en una gran fuerza operística, así como esta puede ser llevada a la escena musicalmente, no tendríamos que hacer grandes cambios para que pueda ser montada, hay una gran tragedia y también un gran amor”.

Habrá duetos y arias

“Aspiro a lograr que los duetos y las arias de está obra queden en la memoria de la gente, tradicionalmente los números cerrados de una opera: duetos, el cuarteto y arias espera el público que estén ahí, no hay una fórmula para hacerlos, pero sí hay una intención de lograrlos, pienso en la obra como un fluir continuo de la obra, tendrá momentos o zonas muy parecidas a las arias y los duetos, sí estarán, pero el devenir de estos elementos será con una dinámica del Siglo 21”, aseguró.

“Las formas clásicas son predecibles, hay que tomar lo que sirva de la tradición, los elementos estarán al servicio de la historia, debemos dejar que fluyan que surjan de manera natural, no puede ser pretencioso y todo estará en función del drama”.

Escrito a cuatro manos

De la forma en que será elaborada la obra, se adelantó que el libreto lo van a escribir entre Juan José Rodríguez y Rodrigo Macías.

“Me parece muy positivo que el autor se involucre en la creación del texto de la ópera, es un proyecto muy complejo, calculamos que el primer semestre del 2022 deberíamos tener la ópera completa.

El plan es que a finales de este año se tenga ya una idea bastante concreta del libreto y parte de la música, esta es la primer ópera que escribe el músico mexicano.

La influencia de Enrique Patrón de Rueda

“Me siento muy cercano a Enrique Patrón de Rueda porque, además que ha sido mi maestro, comparto su inmenso amor por la ópera. Yo debuté como director de orquesta en el Teatro Degollado, en el 2008, con la Ópera Tosca, llevando como estrella a Fernando de la Mora, vine a ver al maestro a Mazatlán para estudiar esta ópera; él es un hombre con una necesidad escénica, se le da de manera natural”, confesó.

“No se puede pensar en la ópera en México sin hablar de Enrique Patrón de Rueda, él es el director de Ópera de México con mayúsculas, él es el impulsor de festivales, puestas en escena; hizo grandes títulos en Bellas Artes, ha sido maestro de infinidad de cantantes, Mazatlán es un epicentro de la ópera en México gracias a él, algunos jóvenes que están haciendo carrera en el mundo han nacido en Sinaloa y fueron alumnos del maestro, tiene uno de los talleres de ópera más importantes del País y sé que este puerto tiene una relación con la ópera desde el Siglo 19. Me encantaría que esta ópera se estrenara en Mazatlán”, añadió Macías González.