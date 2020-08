Escritora Melissa Blake pide que no usen sus fotos para asustar a niños en TikTok

La autora originaria de Illinois nació con el síndrome de Freeman- Sheldon, un trastorno genético óseo y muscular, por el que actualmente se desempeña como activista de la discapacidad

Animal Político

29/08/2020 | 09:00 AM

A veces se comparten cosas padres en TikTok que se nos olvida que, así como hay usuarios que destilan buena vibra, también hay otros muy crueles; con estos ha tenido que lidiar la escritora y activista Melissa Blake.

Melissa, de 39 años, originaria de Illinois nació con el síndrome de Freeman- Sheldon, un trastorno genético óseo y muscular, por el que actualmente se desempeña como activista de la discapacidad.

¿De qué forma? Una de sus labores es ser activa en redes sociales para visibilizar y normalizar las discapacidades, así que suele compartir sus fotos o videos cortos sobre su vida.

La bloggera ha peleado gran parte de su vida contra los trolls y siempre se defiende de la mejor manera. En una ocasión, un usuario le dijo que era demasiado fea para tomarse fotos…así que ella se ‘vengó’ tomándose tres selfies y presumiendo su amor propio.

NEW TEACHER CHALLENGE: ¿QUÉ ES Y POR QUÉ NADIE DEBERÍA HACERLO?

Melisa cuenta que cuando se topó con una nueva tendencia en TikTok se sintió rebasada.

A través de una columna en el sitio Refinery29 explicó lo dañino que es el New Teacher Challenge, un reto en el cual algunos papás muestran a sus hijos fotos de personas discapacitadas y les hacen creer que son sus nuevos maestros.

La activista Lizzie Velasquez pasó exactamente por la misma situación y aunque pidió ayuda a TikTok para que esta tendencia dejara de compartirse, no obtuvo respuesta de la platafoma.

En la mayoría de los videos, en cuanto los menores miran a los adultos con discapacidades se asustan o lloran.

NO, NO ES DIVERTIDO REÍRSE DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES

Melissa pide a los papás reflexionen sobre el contenido que muestran a sus hijos.

“No hay absolutamente ninguna excusa. Deben ser ellos quienes les enseñen a sus hijos lo dañinas e hirientes que son estas bromas, de reírse mientras su hijo se asusta al ver a una persona discapacitada”.

Tanto Lizzie Velásquez como Melissa Blake hicieron un llamado a TikTok para frenar estos actos, pero siguen sin lograr un cambio.

“Cuando las personas reportan las cuentas que han estado usando mis fotos en este desafío, han recibido mensajes de que TikTok no ha encontrado ninguna violación de las reglas de la plataforma”.

Evidentemente este y otros retos como #FacePrank son una forma de violencia para las personas que exhiben en las fotos.

Para Melissa, el punto de todo esto es que cada que TikTok ignora las peticiones de las víctimas, valida el acoso.

“Quiero ser claro: me violan. Cada vez. Cada foto, burla y palabra cruel es una clara violación de mi dignidad y de mi valor como ser humano. Y cada vez que estas plataformas no toman medidas, envían el mensaje de que esta intimidación está bien. Muchas personas discapacitadas se han acostumbrado a que se burlen de nuestra apariencia. Eso no es algo a lo que debamos acostumbrarnos”.