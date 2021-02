Escuelas privadas en México pretenden retomar clases presenciales el 1 de marzo

El representante de las escuelas privadas dijo que la reincorporación a clases será en todos los niveles educativos y refirió que esperan retomar actividades con salones a un 60 por ciento de capacidad

Carlos Álvarez

La Asociación Nacional para el Fomento Educativo y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares en la República Mexicana (ANFE-ANEP) anunció que 20 mil planteles educativos regresarán a clases presenciales a partir del próximo lunes 1 de marzo, en las instituciones de todos los niveles de las 32 entidades del país, ello sin importar el color del semáforo epidemiológico en el que se encuentren.

En conferencia de prensa virtual, Alfredo Villar Jiménez, presidente de la ANFE-ANEP, dijo que no se sabe cuántos alumnos regresarán, ni qué escuelas participarán (aunque se calcula serán el 65 por ciento), ya que todavía existe temor por los contagios de Covid-19 que se podrían dar.

El representante de las escuelas privadas dijo que la reincorporación a clases será en todos los niveles educativos y refirió que esperan retomar actividades con salones a un 60 por ciento de capacidad.

Sin embargo, el líder empresarial explicó que la idea de las autoridades de regresar a las aulas hasta agosto o enero próximo es insostenible, tanto para el atraso académico que tomará 10 años resarcir, así como por la deserción de cerca de dos millones de alumnos.

Villar Jiménez aseguró que para retomar las actividades de manera segura para padres, alumnos y maestros, se seguirán todos los protocolos sanitarios recomendados por las autoridades federales, así como la implementación que han hecho otros países que ya retomaron actividades post pandemia.

Al respecto de riesgo de multas o sanciones por parte de las autoridades, explicó que harán valer todos los recursos legales a los que tienen derecho, ya que, según el presidente de la ANFE-ANEP, no se puede prolongar más la violación al artículo tercero de la Constitución Mexicana.

Por lo anterior, hizo el llamado para que aquellos padres y alumnos que se encuentren en educación pública y quieran regresar ya al esquema presencial, de acercarse a las instituciones particulares, ya que están buscando opciones por parte de los directores para ofrecer descuentos y facilidades.

Además, adelantó que se buscan reuniones con la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal, Delfina Gómez Álvarez, así como con sus homólogos en todas las entidades y con los diversos gobernadores.

"Todo estará apegado al Estado de derecho, donde se restablecerán los derechos violados y se garantizará el disfrute de los mismos, se solicitará el apoyo de la Secretaría de Educación Pública, de los gobernadores y secretarías de educación estatales", expresó Villar Jiménez.

"No puede haber multas, se tiene que motivar y fundamentar en qué lo están haciendo, el Estado ha estado violando los derechos de la sociedad, sobre todo el materia educativa y no se dan cuenta que violan el derecho a la salud, a través de que hay trastornos emocionales, mentales, de obesidad y de todo tipo, en estudiantes", explicó el presidente de la ANFE-ANEP.

"Estamos ahorita en acercamiento tratando de tener un contacto directo con la nueva secretaria de educación, no lo podíamos hacer, queríamos que las clases empezaran en febrero pero no había cambio de secretario, y Esteban Moctezuma [Barragán] era muy cerrado y no quería abrirse para el diálogo y no podríamos llegar a ningún acuerdo", declaró el líder empresarial.

Por otra parte, Villar Jiménez aseguró que en caso de que se presente algún contagio de Covid-19, se pondrá en cuarentena la escuela donde se registre, y se retomarían actividades hasta que pase el periodo de aislamiento.

El 19 de febrero, Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Federal, informó que ya trabajan en coordinación con la SEP para desarrollar un posible esquema de reapertura de escuelas.

Durante la conferencia de prensa vespertina en Palacio Nacional, el funcionario federal explicó que han mantenido un monitoreo de la reapertura de escuelas en países como Estados Unidos, que a través de sus agencias de salud pública han formulado propuestas técnicas.

"[Las propuestas] están basadas en evidencia recolectada y analizada a lo largo de la epidemia, que sugieren que podría ser factible abrir escuelas sin que necesariamente exista un riesgo extremo de propagación aun en ausencia de vacunación", según explicó el subsecretario.

López-Gatell Ramírez pidió a las escuelas privadas que consideran retomar clases presenciales, que no se apresuren, ya que, según él, "sería una iniciativa desordenada precipitada, no integrada a una política pública nacional y, desde luego, estaría desde mi punto de vista contribuyendo negativamente al manejo de la epidemia".

Asimismo, el funcionario federal sugirió a cualquier colegio particular que haya presentado una idea de reapertura que conserve la calma, por lo que extendió la invitación a los dueños a dialogar y presentar propuestas.