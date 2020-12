Escuinapa arranca Operativo de Seguridad Guadalupe-Reyes

Noroeste / Redacción

Escuinapa._ Este día arrancó el Operativo de Seguridad Guadalupe-Reyes 2020-2021, en el cual participarán alrededor de 190 elementos de seguridad y cuerpos de auxilios de los tres niveles de gobierno.

Este operativo culminafrá el 6 de enero de 2021.

En su mensaje, el Alcalde Emmett Soto Grave exhortó a la ciudadanía a acatar las recomendaciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, que deben de prevenir accidentes viales, de pirotecnia y evitar disparos al aire, pues se trata de un operativo “atípico”; así mismo, añadió que otro enemigo a combatir en este operativo de seguridad será con la prevención para inhibir contagios por Covid-19.

“Los cuetes, las balas que es costumbre de la gente que tenemos que ir viendo a cada rato y constantemente, pues ahora nos estamos enfrentando a un agente viral que no vemos, pero igual está creando muertes en el municipio de Escuinapa. Insisto en invitar a la ciudadanía en no detonar pirotecnia, no disparar al aire, el uso de cubre bocas, gel antibacterial, sana distancia, y evitar hacer reuniones masivas” anunció previo al banderazo del operativo de Seguridad “Guadalupe-Reyes”.

Soto Grave agradeció al elementos de los tres ordenes de gobierno, esperando que culmine en saldo “blanco”, que espera que este saldo también sea por muertes a causa de COVID-19.

Fue el comandante Juan Carlos Natarén Ovando, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quien explicó la ficha técnica que trata de 58 elementos de seguridad pública; 36 agentes de tránsito municipal; 18 elementos de Protección Civil; 7 bomberos; 9 paramédicos de Cruz Roja Mexicana; cuatro policías estatales; dos elementos de Ministerio Público; 10 elementos de Guardia Nacional y 45 elementos de la Policía Federal.

Natarén Ovando enfatizó que los días “fuertes”, como el 24 y 31 de diciembre se redoblarán esfuerzos para prevenir accidentes viales, desorden en la vía pública como evitar cierres de calles por posadas e ingerir bebidas alcohólicas.

En este arranque de seguridad estuvieron presentes representantes de la Guardia Nacional, Hospital General, Cruz Roja Mexicana, Policía y Tránsito Municipal, Bomberos Voluntarios de Escuinapa, Protección Civil; regidores, secretario del H. Ayuntamiento, funcionarios y servidores públicos.