Escuinapa cancela eventos masivos por el resto del año

El Grito de Independencia se realizará de manera virtual, dice el Alcalde

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ El Grito de Independencia enn el municipio será virtual, a través de redes sociales y no habrá eventos masivos el resto del año, informó el Alcalde Emmett Soto Grave.

Manifestó que a diferencia de otros municipios que ya han abierto centros de fiesta, balnearios y playas, no es el caso del lugar que gobierna, pues aún no hay condiciones para hacerlo y pueden seguir los contagios por Covid-19.

“Rosario es Rosario (municipio) nosotros vamos con más responsabilidad, todo agosto no hemos considerado abrir por los contagios”, dijo el edil.

Indicó que tiene que actuar con responsabilidad en estos casos, pues el Covid-19 se puede controlar en contagios si se para la movilidad de las personas, pero de momento no hay condiciones para ello.

La muestra de que los contagios están día a día, es que países de primer mundo como España, Francia ya tiene ‘rebrotes’ al entrar las personas en un estado de relajación, y considera que mientras no haya un tratamiento claro o la vacuna, no puede la población confiarse.

Y ellos como autoridad deben actuar con responsabilidad, evitando los lugares con aglomeraciones y eventos que puedan reunir a muchas personas, para parar contagios.

“Todos los eventos del municipio se cancelan, tenemos que evitar que la población esté de manera multitudinaria, las celebraciones se harán, el grito (de Independencia) pero transmitiendo por redes sociales, radio digital, no queremos eventos que sean caldo de cultivo para contagios”, dijo.

Las celebraciones de la municipalización, las patrias y los que vengan el resto del año se van a cancelar, informó, pues hasta que no haya algo que garantice que no habrá contagios o que se pueda curar el Covid-19, pues hasta el momento la ‘inmunidad de rebaño’ no ha dado resultado en ninguna parte del punto, según lo señala la Organización Mundial de la Salud, manifestó.