Escuinapa es el municipio que puntea en dengue en el estado: Zeferino Pompa

El Enlace de la Sexta Jurisdicción Sanitaria dice que tienen registrados cinco casos confirmados

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _El municipio mantiene índices de alerta por dengue debido a que se tienen ya cinco casos confirmados, manifestó el Enlace de la Sexta Jurisdicción Sanitaria.

A diferencia del municipio de Rosario que no presenta hasta el momento ningún caso, Escuinapa ya puntea en el estado con los casos de dengue, señaló Zeferino Pompa Quintero.

“El municipio ya tiene casos de dengue y estamos trabajando las acciones para evitar que los enfermos continúen, pero necesitamos del apoyo de la población, es fundamental”, expreso.

El año pasado el municipio tuvo 48 casos positivos de dengue, mientras que Rosario solo tuvo cinco y es que para que eso ocurra influyen varias situaciones, precisó.

Uno es la concientización de la población, quienes deben asumir que el no tener casos es parte del trabajo que ellos realizan, más que las acciones del Sector Salud.

Si no se tienen “cacharros” en casa que sirvan como criaderos, la posibilidad de tener moscos del aedes aegyptis disminuye y con ello los enfermos, pero si no se tiene esta acción de mantener patios limpios, así como la eliminación de criaderos, entonces los casos no van a disminuir.

Se suma además que el municipio recibe a una gran cantidad de población migrante en el valle, quienes trabajan en los campos agrícolas y quienes no tienen un control sanitario.

El riesgo de que ellos vengan con otro serotipo como es el 2 que también se tiene en otras partes del país, es latente, pues es algo que no se da en estas zonas y es un dengue más grave.

Reconoció que en materia sanitaria no se ha trabajado la situación de los migrantes durante estos últimos años, no hay una revisión a estos, de los problemas de salud que pueden traer consigo y que finalmente en algún momento las instituciones de salud del municipio tienen que enfrentar.

Manifestó que la unidad de Vectores y Zoonosis está trabajando en las acciones necesarias cuando se tiene un caso de dengue, que es la fumigación, abatización y descacharrización de las manzanas aledañas al domicilio donde se presentó el caso.

Pero, insistió, se debe trabajar de manera conjunta por parte de la población, para poder cortar la cadena de transmisión del dengue.