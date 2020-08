Escuinapa ‘estrena’ dos patrullas que le da en comodato el Estado

Desde hace casi cinco años no se recibían unidades para seguridad pública, y tener más vehículos era ya una necesidad

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ El municipio “estreno” dos patrullas que fueron entregadas en comodato por el Gobierno del Estado, y en los próximos días se comprarán dos motopatrullas con lo que pretenden reforzar el parque vehicular, informó el Alcalde Emmett Soto Grave.

“Con estas patrullas haremos una redistribución del parque vehicular de Seguridad Pública, antes de que concluya el mes vamos a comprar dos motopatrullas para ir renovando el parque vehicular”.

Indicó que desde hace casi cinco años no se recibían unidades para seguridad pública, tener más vehículos era ya una necesidad apremiante, pues las patrullas actuales tienen una vida útil de un 60 por ciento.

Con estas dos unidades serán 10 patrullas las que se tengan trabajando, para tenerlas trabajando un 50 por ciento en las sindicaturas que tienen base y en la cabecera municipal.

Manifestó que los vehículos que se tienen trabajando en Seguridad Pública ya dan mucho problema, pues hay que estar haciendo mantenimiento cada dos meses, comprar llantas y con estas dos patrullas nuevas se mejorará la efectividad del trabajo que se hace.

“Creo que las patrullas (nuevas) tienen que estar en constante servicio, eso es uno de los problemas, no se tenía bitácora de mantenimiento, no se hacía nadie responsable al 100 por ciento y eso ya no pasará”, dijo.

Le ha pedido al director de Seguridad Pública, Juan Carlos Natarén Ovando y a los agentes de policía, que haya una persona responsable de las unidades, que le den el trato como si fuera un vehículo propio, de esa manera se garantiza una vida útil más larga.