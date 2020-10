Crístofer Eduardo

Escuinapa llora a Crístofer Eduardo, el niño que murió de dengue grave

Los habitantes aseguran que poco se ha hecho por fumigar contra el mosco transmisor de la enfermedad

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ En el hogar de la abuela Julia Aguilar se respira tristeza, el hombrecito de casa está rodeado de flores y globos dentro de un ataúd, donde parece estar dormido.

Acompañado de Chase, su personaje favorito de Paw Patrol, Crístofer Eduardo, hijo único, pasa de manera física su último día en casa, en la que nació y donde es despedido.

En su ataúd están los tazos, la lechuguilla de maguey que tanto le gustaba, sus canicas, su control, a un lado está la bicicleta, esa que aprendió a usar hace apenas un año y con la que paseaba por toda la colonia.

Los ramos de flores tienen los nombres de sus amigos, de sus compañeros de clases, de los que aún no pueden creer lo que ha ocurrido, pues su partida fue demasiado rápida.

“Mi hombrecito, mi pequeño guerrero, como siempre le decía, era un niño sano, que le gustaba jugar y jugar al beisbol, a las canicas, a los tazos, ver Paw Patrol, desde ayer viene mucha gente a acompañarnos”, expresa doña Julia.

Crístofer Eduardo no era un niño enfermizo, era un niño cariñoso y atento con ellas, pues en casa solo hay mujeres, por eso siempre se sintió el hombre de la casa.

Sus salidas eran solo a andar en bicicleta, manifiesta su abuelita, muchos de los vecinos lo conocían por eso, por ser el "niño de la bicicleta", un vehículo que aprendió a usar hace un año gracias al apoyo de una prima.

“Alguna gente no sabía su nombre, solo decían, ‘el niño de la bicicleta’, porque no bajaba de la bicicleta, andaba por toda la colonia, saludaba a todos, por eso la gente ha venido a darnos fortaleza, sus amigos del kínder, de la primaria, sus maestros”, expresa.

Doña Julia relata que si para ellos es difícil asimilar la partida de su nieto de 7 años, entiende que lo es más para los niños con los que compartía los juegos.

Y es que Crístofer Eduardo empezó a estar enfermo el jueves pasado, solo tenía fiebre y dolor de cabeza, su mamá decidió llevarlo al médico, la probabilidad de dengue estaba latente, aunque no presentaba dolor muscular.

El niño siguió sin manifestar otros síntomas, sus exámenes médicos no revelaban entonces la gravedad de su caso, por lo que se siguió el tratamiento que se le había dado y esperaban la cita médica del lunes, para otros exámenes de laboratorio.

“El niño poco se enfermaba, tampoco decía mucho, si le decíamos te duele la cabeza, contestaba ‘poquito’, se sentía el hombrecito de casa, el domingo por la noche no quiso salir a jugar, vinieron niños a invitarlo y dijo que después”, relata.

La mañana del lunes, el niño tuvo que ser llevado al Hospital General antes de su cita que estaba a las 8 de la mañana, pues estaba inconsciente, ahí fue recibido por la pediatra.

“Mi niño recibió una excelente atención médica, estaban pediatras, un solo cuarto, toda la atención, buscaban estabilizarlo para trasladarlo de manera aérea, pero no respondió, eso sí agradezco toda la atención médica que se le dio”, señala Doña Julia.

Crístofer no pudo salir avante del dengue, el ‘bicho’ del mosquito no permitió que volviera a casa co vida, dice su abuelita.

Su acta de defunción señala que fue por dengue grave, su mamá también está con el padecimiento, pero es mayor su dolor, manifiesta.

Los habitantes aseguran que poco se ha hecho por fumigar contra el mosco transmisor de la enfermedad.

“Es un dolor que no desea uno ni para su peor enemigo, hay lugares que están baldíos, los zancudos llegan en parvada como a las siete de la noche, se necesita hacer algo, para que nadie más pase por este dolor”.