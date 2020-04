Escuinapa no ha cerrado hoteles, dicen, porque no han recibido notificaciÃ³n

Escuinapa no ha cerrado hoteles, dicen, porque no han recibido notificación

En la actualidad no hay turismo, sino gente que viene a trabajar en las actividades agrícolas o proveedores, dicen

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Hasta el momento no existe notificación formal para cerrar hoteles en el municipio, por lo que estos establecimientos permanecen abiertos.

Representantes de estos negocios manifestaron que no van en contra de las decesiones gubernamentales, sino que la autoridad debió considerar la decisión de cierre de estos negocios dependiendo de cada lugar, ya que en la cabecera municipal no se recibe a turistas, sino a gente que viene a trabajar.

“De manera formal no se nos ha dicho nada, no se ha tenido el acercamiento, nosotros hemos solicitado desde el martes una reunión con el Presidente (Emmett Soto) y no se nos ha dado la audiencia, nuestros hoteles no reciben turistas, sino gente que viene a trabajar” dijo Adrián Barrón Gutiérrez, representante de Hotel Santa Cruz.

En los hoteles de la cabecera municipal la ocupación promedio estos días es del 10 por ciento, hay entre 4 ó 5 habitaciones ocupadas, por lo que no entienden la razón de cerrar y dejar sin empleo a decenas de familias durante estos días.

“Es una decisión que viene a afectarnos más en la economía, de quienes dependen de nosotros, tenemos gente que por años ha estado viniendo, pero son gente que viene a trabajar, a los empaques, al sector agrícola, tampoco tenemos un ‘guardadito’ de liquidez para pagar estos días a los empleados”, dijo Esthela Plascencia, propietaria de Hotel Boutique María Fernanda y Villas María Fernanda, en Teacapán.

Los inquilinos que se tienen es porque son proveedores de insumos agrícolas, agentes de ventas, certificadores de empaques, compradores de productos agrícolas o frutícolas.

“Es gente que sale a trabajar y regresa directo a su cuarto, no andan deambulando por los pasillos, estamos tomando las medidas sanitarias correspondientes, por la seguridad de las personas y la nuestra, no tenemos aglomeraciones y el cierre se debe reconsiderar”, dijo Emma Castañeda, de Hotel Gratos.

Hasta el momento ni el director de Turismo, Eliud Aguilar Iñiguez, ni el Gobierno Municipal se ha acercado a ver cómo se va a trabajar, manifestaron, pese a las solicitudes de audiencia y que circula un boletín de prensa donde se señala el cierre de hoteles.

Indicaron que los impuestos continuarán cobrándose, la energía eléctrica, los servicios, los cuartos que tienen ocupados, en ocasiones con pagos de hasta un mes, son los que mantienen la dinámica de recursos dentro de los hoteles para pagos de nóminas.

Señalaron que el cierre de hoteles no debe aplicar en todo el estado, pues no todos tienen un sentido turístico, sino de negocios, como es el caso de la cabecera municipal.

Lo único que están logrando con tomar este tipo de decisiones es que las personas se vayan a los ‘departamentos’ que han surgido de manera explosiva en la ciudad, mismos que no pagan impuestos y muchos no están establecidos de manera regular.

Señalaron además que consideran una burla el hecho de que el director de Turismo, Eliud Aguilar Iñiguez, les exhorte a aprovechar este tiempo en remodelar sus instalaciones, pintar o resanar, cuando tienen meses sin una buena ocupación hotelera y están padeciendo por cuestiones económicas.