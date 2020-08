Escuinapa no tiene fecha para reapertura de playas, cantinas y centros recreativos

Esto va a depender del semáforo sanitario, dice el Secretario del Ayuntamiento, Saúl Acosta Alemán

Carolina Tiznado

11/08/2020 | 12:59 AM

ESCUINAPA._ Aún no hay fecha para reabrir espacios recreativos, playas y balnearios en el municipio, y todo dependerá del mapa epidemiológico, manifestó el Secretario del Ayuntamiento, Saúl Acosta Alemán.

“Se está planteando programa para reaperturar todo, pero se sigue en espera, habíamos dicho que nos lo íbamos a plantear en los primeros días de agosto, pero estamos viendo la estrategia a seguir”, dijo.

Probablemente lo primero que se abra, sean las playas y albercas, asumiendo que los hoteles ya fueron abiertos y que los empresarios y personas están respondiendo a las exigencias de esta nueva ‘normalidad’, dijo.

Pero reabrir plazuelas, cantinas o bares dependerá del mapa epidemiológico, pues implica que son lugares más cerrados y que tienen un gran número de personas conviviendo, detalló.

“Está bajando la intensidad de los contagios, pero se han mantenido los sospechosos, por lo que vamos a esperar el mapa epidemiológico”, dijo.

Depende de ese comportamiento es como decidirán qué se abre primero.

Las zonas de albercas son sitios donde la gente tiene más espacio para guardar la sana distancia, a diferencia de otros sitios, explicó.

Acosta Alemán dijo todos los días se hacen supervisiones a los negocios que abrieron y que no eran esenciales, los cuales han acatado las formas, por eso se piensa en la estrategia para que se puedan abrir todos los espacios de manera paulatina.

“Vamos a formular una estrategia por sector, depende del comportamiento de la gente, veremos si se abren gimnasios, tal vez lo primero será lo recreativo, entre los que están los gimnasios”.

Mantener cerradas las playas, aun cuando en el Estado se haya dado ‘luz verde’, fue una decisión del Municipio, que no pretende dar marcha atrás si los casos positivos de Covid-19 no bajan, pues el mapa lo coloca al municipio en diversos colores, pero con casos positivos, no con cero casos, que es lo que se pretende tener, por eso se siguen las medidas de cierre.

Aunque se han autorizado fiestas en domicilios, los músicos tienen establecidos solo tocar por poco tiempo y las fiestas no deben durar más de tres horas, manifestó.