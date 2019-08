Escuinapa tiene un rezago educativo del 35%: ISEA

Mario Valenzuela López dice que se busca disminuir el rezago educativo en el municipio

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ El municipio tiene un rezago educativo del 35 por ciento, del cual un 5.3 corresponde a personas que no saben leer ni escribir, por lo que se trabajará en disminuir los números en 2020, señaló el director general del Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos (ISEA) Mario Valenzuela López.

El funcionario dio a conocer estos datos al firmar un convenio de colaboración con el Ayuntamiento, en el que pidió al Alcalde Emmett Soto Grave el apoyo para abatir este problema.

“Para fines del 2020 queremos disminuir ese número de analfabetismo del cinco punto tres por ciento y levantar bandera blanca”, le dijo Valenzuela López a Soto Grave.

Indicó que el rezago educativo del 35 por ciento corresponde a 15 mil 550 personas en el municipio, de los cuales el 53 por ciento que no saben leer ni escribir son 2 mil 320 personas.

Cinco mil no han terminado la primaria y 8 mil no han concluido la secundaria, son estos sectores en los que trabaja el ISEA, indicó, pues es el rango que se considera como rezago educativo al ser nivel básico el que no están concluido por parte de estas personas.

Las comunidades que más problemas presentan son Isla del Bosque, Teacapán, Palmillas, Cristo Rey, Palmito del Verde, La Concha, Tecualilla y Ejido La Campana.

Manifestó que intensificarán las clases de alfabetización con el apoyo de asesores educativos, que son en ocasiones prestadores de servicio social de las instituciones educativas, quienes a su vez reciben un estímulo económico por ello.

Exhortó a las personas mayores de 15 años que hayan dejado trunca su primaria o secundaria, a que se acerquen al ISEA para que obtengan sus certificados y continúen con sus estudios.