Escuinapenses iban a manifestarse por falta de agua y los regresan

Acusan a Pompeyo Gómez Secretario del Consejo de Seguridad, de ‘espantar’ a manifestantes

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ La falta de agua potable “inundó” con comentarios las redes sociales desde el domingo, en estas se convocó a una manifestación en Presidencia Municipal para la mañana de hoy lunes, sin embargo, solo asistieron 10 personas, quienes acusaron a un funcionario de dispersar la manifestación con malinformar.

“Tenemos ya ocho días sin agua, venimos a los que nos interesa, desde el miércoles no tenemos agua, tampoco tenemos para pagar seiscientos pesos de una pipa, el recibo esta pagado puntualmente”, dijo Malena Moreno.

Señalaron que, aunque alguna gente llegó a la plazuela Ramón Corona, el Secretario del Consejo de Seguridad Pompeyo Gómez, fue el encargado de dispersar a las personas, debido a que les advirtió que podían ser detenidos y que la energía eléctrica ya la habían pagado, por lo que ya hoy habría agua potable en sus hogares.

“Estaba el señor Pompeyo (Secretario del Consejo de Seguridad) diciendo que no iba a haber nada, que la deuda ya la iban a liquidar y que iba a llegar la policía”, dijo uno de los asistentes.

Indicaron que su manifestación era pacífica y en busca de que se les otorgue el vital líquido, pues ellos pagan por un recibo de agua potable y están padeciendo cortes de servicio, por lo que el Municipio debe otorgar ese servicio, ya que el dinero no lo regresan.

“No hay ni una gota de agua en la casa y no hay esperanza de tener, ni con pipas, que porque la pipa está ocupada”, dijo Guadalupe García.

Los inconformes señalaron que la pipa de la Comuna es usada para llevarles el vital líquido a los funcionarios, por lo que ellos no pueden saber la necesidad que tiene el pueblo, que sí está padeciendo la falta de agua desde hace 8 días, atravesándose un fin de semana en la que ni siquiera pudieron lavar uniformes para sus hijos o el trabajo.

“¿Cuántos días nos dan agua en el mes? No son ni once, nos exigen el pago de un recibo, pero no nos dan el servicio, qué le hacen al dinero que les llega, el Presidente (Emmett Soto Grave) ni la cara da al pueblo, pueblo que votó por él, viene uno a buscarlo y no está, ¿a quién nos dirigimos? Si no es con él que es la máxima autoridad”, señaló Esperanza Delgado.

Los asistentes a la manifestación buscaron incluso un acercamiento con el Alcalde Emmett Soto Grave, pero éste señalo que tenía una reunión y no los atendió.