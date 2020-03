Escuinapenses radicados en Europa comparten sus experiencias con el Covid-19

Iara Prado vive en Holanda donde dice que las calles están desoladas; Andrés Romo Crespo comenta que en Itala se vive en confusión, miedo e histeria colectiva

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Atender el llamado de permanecer en casa, evitar concentraciones de personas, lavar las manos de manera frecuente y ser solidarios, es la única manera de frenar la propagación del coronavirus, manifestaron escuinapenses que radican en Europa.

Para Iara Prado Durán y Andrés Romo Crespo estar lejos de México, encerrados en casa por decisión gubernamental, en una zona con gran cantidad de infectados por el Covid 19, el miedo ha dado paso a la tranquilidad debido a que se han controlado.

Pero ahora les preocupa su país, sus instituciones de salud, pues han visto cómo en los países que radican, el sistema de salud no se da abasto para dar atenciones.

En entrevistas para Noroeste, desde Holanda y Milán en Italia, los escuinapenses coinciden en que su preocupación, es que los mexicanos, los escuinapenses no le den la seriedad que la situación de salud requiere y que no acaten las recomendaciones de permanecer en casa y así prevenir la propagación del virus.

Ambos coinciden, cuando el Covid-19 empezó a ser noticia en China, era algo que veían lejano, algo que probablemente no les tocaría, los memes sobre el caso circulaban, pero lo pensaban ajeno, finalmente llegó y les está cambiando la vida, las formas de vida.

EN HOLANDA

Iara Prado Durán quien radica con su familia en este país, precisa que hace 3 semanas empezó el caos, muchos holandeses pasaron vacaciones en Italia para esquiar, hoy en el norte de Holanda que es la región donde vive se tienen más de 600 infectados de los 6 mil que hay en el país, así como calles vacías porque todo está cerrado.

“Hace tres semanas comenzó el virus aquí, comenzó muy lento y todos lo veíamos muy lejano, hasta que la cifra comenzó a subir muy rápido, de una semana a otra”, expresa.

El miedo naturalmente lo empezó a sentir, lejos de casa, aunque con su esposo y su familia política, fue algo que ha sido inevitable, hace una semana inició el cierre de universidades, preparatorias, bares y restaurantes no podían tener más de 100 personas, las actividades deportivas se tuvieron que cancelar hasta el 31 de marzo.

A los trabajos no se podía asistir si presentabas resfriado, el llamado era trabajar desde casa, en caso de asistir a oficinas era estar a más de un metro de tu compañero.

Esta semana están a media cuarentena, indica, solo se sale si es necesario al súper, es una situación caótica pues rápido se acaban los enlatados, el arroz, la pasta, pero las tiendas están abasteciendo de manera rápida, así como el paracetamol y las vitaminas.

De momento no han parado totalmente las actividades productivas, pero la mayor parte de las personas se concentra en casa, siente que lo peor está por venir y que el número de personas infectadas puede crecer.

Al principio las escuelas de nivel básico no habían cerrado, hoy ya lo hicieron y estarán así hasta el 6 de abril, así como los bares, gimnasios y restaurantes solo permanecerán abiertas guarderías para las personas que trabajan en Hospitales, Policías, Bomberos porque son quienes están trabajando.

“Se nos está pidiendo por favor que no compremos a manos llenas, porque habrá comida y los supermercados estarán todo el tiempo abastecidos”, explica.

Manifestó que ahora que los casos ya se están presentando en México, deben tomarse medidas, que se vea como algo serio, se requiere la solidaridad de todos para evitar que el virus de propague.

“En México todo creen que son vacaciones, no se debe salir si no es necesario, aquí lo hicimos así, debemos tomar esto como algo muy serio, debemos ser solidarios, es la única manera de matar ese virus, no solo pensar en nosotros, te lo digo con un nudo en la garganta porque es difícil cuando estás lejos de tu familia” señala.

Con 13 años viviendo en Holanda, es la primera vez que siente miedo, miedo de lo desconocido, de lo que causa que es en algo como la salud, indica, en casa desde su ventana percibe la soledad de las calles, su hijo juega dentro pues afortunadamente por el frío que hay están acostumbrados.

“Que les recomiendo (a los escuinapenses) que por una vez en su vida lo vean como algo serio, este virus ataca rápido y en lo que menos piensa se te acabo la vida”, señala.

Iara hace hincapié en la importancia de evitar las aglomeraciones, aunque eso implique, indica, parar fiestas que para los escuinapenses como son las Fiestas del Mar de las Cabras, la fiesta vendrá después, afirma.

ANDRÉS ROMO CRESPO

En Milán, Italia, Andrés relata cómo han sido estos días, desde el lugar donde probablemente se expandió el virus hacía otras regiones y que hoy los mantienen en casa, con actividades paradas en su totalidad.

“Al principio (hace 20 días) había mucha confusión, miedo, histeria colectiva, hoy estamos más tranquilos, pero de pronto no acatar ciertas recomendaciones nos llevó a esto, los hospitales han llegado a no tener capacidad para nuevos enfermos”, expresa.

Hace dos semanas no se imaginaban el caos que se tendría, lo rápido que avanzaría el virus, la gente no asimilaba y salía a las calles, no tomó esas medidas preventivas que son indispensables, quedarse en casa, lavarse las manos y evitar las concentraciones de personas, señala.

No hacerlo le costó a Italia este número de contagios y estar parados en sus actividades, con la población encerrada en una cuarentena, sacando vía internet auto certificados que ameriten una salida justificada, pues de no llevarlo pueden tener multas hasta de 200 euros.

Los únicos lugares abiertos son los supermercados, farmacias, tiendas de abarrotes, hospitales y talleres mecánicos, todo lo demás se mantiene cerrado y con calles desiertas, la policía mantiene vigilancia de esto.

“He salido un par de veces, se siente una sensación horrible de ver las calles desiertas, en cada esquina hay un camión del Ejército, se tiene prohibido salir, tienes que sacar un auto certificado” dice.

Indica que cuando empezaron los contagios no pensaron en que era algo que les ocurriría, se hacían bromas, memes y chistes de lo que ocurría en China, tal como de pronto ocurre en México, pensando en que no pasara nada, con experiencia y con el deseo de que en el país no se pare la economía, es por lo que relata lo que vive.

“Se necesita tomar la seriedad que se requiere, un país entero, fuerte (económicamente) como es Italia está parado, bloqueado, el gobierno no se da abasto, no quiero que eso pase en México”, señala.

Se requiere además de la solidaridad de la población, de la unión, de hacer el esfuerzo, de evitar salir a las calles, es la manera de que no se propague el virus, acatando recomendaciones, el lavado de manos.

Ya tampoco tienen gel en existencia, ni cubre bocas, los comercios sí están abasteciendo de manera rápida los insumos y alimentos, manifiesta, pero está en cada persona ser responsable y apoyar por la salud de todos.

Es tan difícil lo que se vive en el país, precisa, que se agotaron los respiradores artificiales para los enfermos y Giorgio Armani ha donado un millón 500 mil euros para la compra de estos.

Si esto ocurre en un país que tiene el mejor servicio médico de Europa y que el sistema de salud no se da abasto, puede pasar en México, pero eso depende en gran medida de la población, señala.

Andrés indica que, aunque ha tenido miedo debido a que está solo en Italia, lejos de su familia, en su trabajo como diseñador que ahora labora desde casa, los amigos de Sinaloa y de Italia le han manifestado su apoyo.

“Italia está sufriendo, ha muerto mucha gente, en casa (durante la cuarentena) de pronto hay momentos de ansiedad, pero hay que acatar las recomendaciones, eso se debe hacer también en México, por favor”, pide.

Es momento de tener conciencia por la salud de todos, manifiesta, es la única manera de hacerle frente al Covid-19.

Andrés compartió para Noroeste los datos oficiales hasta el momento por el Covid-19, casos positivos hasta el momento son 20 mil 603, fallecidos 1 mil 809, dados de alta 2 mil 335 personas, en total 24 mil 747 personas se han contagiado.