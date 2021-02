'Eso de agachar la cabeza no se me da', dice Cabeza de Vaca ante acusaciones del Gobierno federal

Cabeza de Vaca expuso que no tiene miedo y recordó que se enfrentó al grupo que tenía 86 años en el poder, además de combatir a los grupos criminales que operan en Tamaulipas

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).- Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas, aseguró que dará batalla y no se quedará callado ante las acusaciones por el presunto lavado de dinero.

“Eso de agachar la cabeza y quedarse callado ante un Gobierno Federal sin razón, eso no se me da, y eso no cabe aquí en Tamaulipas”, puntualizó el mandatario durante la toma de protesta de la nueva directiva Consejo Empresarial del Sur de Tamaulipas, llevada a cabo en la Casa de la Cultura de Tampico.

El Gobernador reiteró que la administración federal se encuentra molesta con él debido a que la administración estatal metió controversias constitucionales para defender las energías limpias, la ley de coordinación fiscal, entre otros temas relacionados con llevar recursos a Tamaulipas.

“Se molesta porque el Gobierno del Estado mete una controversia constitucional para defender las energías limpias, se molesta porque el Gobierno del estado y el Gobernador meten una controversia constitucional parcial sobre la ley de coordinación fiscal para asegurarnos y garantizar”, indicó.

Cabeza de Vaca expuso que no tiene miedo y recordó que se enfrentó al grupo que tenía 86 años en el poder, además de combatir a los grupos criminales que operan en Tamaulipas.

“Si no tuve miedo para enfrentar a un régimen que llevaba 86 años, no tuve miedo para poder enfrentar a los grupos criminales que tenían sometido a Tamaulipas, ustedes creen que yo voy a tener miedo a un sistema político que quiere someter a Tamaulipas, eso no va a pasar, ni hoy, ni mañana, ni pasado”, apuntó el Gobernador integrante de la Alianza Federalista.

El pasado 24 de febrero, García Cabeza de Vaca, miembro del Partido Acción Nacional (PAN), puso en duda las intenciones del Fiscal Alejandro Gertz Manero y cuestionó que no lo citaran hace un año, sino hasta ahora.

“Era de mínima decencia política citarme a comparecer hace un año, no ahora que empiezan las elecciones. ¡Qué casualidad!”, dijo García Cabeza de Vaca. Antes, Gertz Manero señaló: “No podrá darse ningún caso de que esto sea una venganza, ni una cosa de tipo político de ninguna naturaleza”.

La prensa reportó que algunas de las acusaciones contra el panista están relacionadas con movimientos de millones de dólares entre empresas que sirven de fachada. Otras acusaciones estarían relacionadas con presuntos sobornos a legisladores en 2013 para aprobar una reforma del sector energético a la que se opone el Presidente Andrés Manuel López Obrador. García Cabeza De Vaca era Senador ese año.