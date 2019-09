EspaÃ±a borra a Argentina y es campeÃ³n del Mundial de Baloncesto

BEIJING._ España es el campeón del mundo después de un dominante 95-75 en Beijing ante Argentina.

No hubo caso casi desde el inicio. El seleccionado europeo hizo un partido fantástico y controló absolutamente todo. Impuso el ritmo, sacó de circulación a Argentina, le generó la primera adversidad del torneo y lo dejó aturdido y sin chances de reacción. Jerarquía, temple, carácter, ejecución con paciencia.

