Espectacular inauguraciÃ³n de la LMP en CuliacÃ¡n

Espectacular inauguración de la LMP en Culiacán

El espectáculo musical y de luces es previo al juego entre Tomateros y Mayos

Ernesto Gutiérrez

CULIACÁN._ Culiacán fue testigo de una de las espectaculares inauguraciones de la Liga Mexicana del Pacífico este viernes cuando Tomateros abrió el telón de la temporada 2018-19, en la que buscará defender el campeonato obtenido la pasada campaña.

La gran fiesta del beisbol regresó a la capital sinaloense con una magna inauguración que vivió un gran fiesta desde muy temprano.

Apenas el reloj marcaba las 17:00 horas y la afición comenzó a hacer presencia en los alrededores del estadio con una gran caravana guinda.

En el interior del estadio la banda sinaloense tocó por espacio de una hora antes de dar paso a la Banda Sinfónica del Ejército.

La ceremonia inaugural comenzó en punto de las 19:00 horas con la presentación de las dos escuadras desatando el alarido con la presentación del lineup titular de Los Guindas, con especial ovación a Rico Noel, Joey Meneses y Ronnier Mustelier.

La modelo, cantante y ex Miss Sinaloa, Melissa Lizárraga, se encargó de apadrinar a Tomateros en la fiesta inaugural.

Posteriormente se rindieron honores al lábaro patrio encabezado por la Banda Sinfónica del Ejército. Mientras que la cantante Dina Ruth Gómez se encargó de entonar el himno nacional.

Los destacados jóvenes matemáticos Karla Rebeca Munguía, Carlos Emilio Ramos Aguilar y Nicolás Santana Bon fueron los encargados de lanzar la primera bola.

La hora esperada por los miles de aficionados llegó, las luces se apagaron y las emociones se pusieron a flor de piel.

Con la incorporación de las dos nuevas pantallas laterales y un espectacular show pirotécnico recordaron los últimos momentos de la serie final 2017-2018 en la que Tomateros vino de atrás para derrotar a Mayos en el séptimo juego.

Posteriormente un performance colorido, apoyado por un show de luces y la pirotecnia deleitó a los aficionados para cerrar con un video de jóvenes promesas del beisbol culichi que sueñan con alguna vez llegar a defender los colores guindas. Fueron precisamente ellos quienes presentaron el trofeo de campeón.

Esto hizo estallar el alarido en la tribuna y puso a más de uno de pie, mientras en el estadio sonaba de fondo We Are The Champions de Queen.

La Porra Guinda saltó al terreno de juego mientras se aprendían las luminarias para dar inicio al primer juego de la temporada entre Tomateros y Mayos en la reedición de la final pasada.

