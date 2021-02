Super Bowl LV

Espectáculos que no te puedes perder antes, durante y después del Super Bowl LV

Además del show del medio tiempo con The Weeknd habrá varias estrellas y conciertos a lo largo del día, desde Miley Cyrus en un especial de Tik tok, hasta Metallica ofrecerá un concierto en la cadena CBS

Noroeste / Redacción

Aunque las celebraciones se redujeron significativamente este año debido al distanciamiento social y al control de multitudes debido a la pandemia de COVID-19, todavía habrá un montón de estrellas importantes en el escenario.

MILEY CYRUS SUPER BOWL pic.twitter.com/uCRPApPmg9 — Miley Cyrus Edition (@MileyEdition) February 6, 2021

Make sure to join our #TikTokTailgate to see this 🔥 lineup. The party begins tomorrow at 2:30 PM ET on the @NFL's TikTok: https://t.co/Ut5FuvKUdD #SBLV pic.twitter.com/i4kxyEusk3 — TikTok (@tiktok_us) February 6, 2021

TikTok Tailgate

Miley Cyrus presentará un espectáculo especial para 7 mil 500 trabajadores de la salud ya vacunados, llamados "héroes del cuidado de la salud", todos invitados por la NFL para el primer pre-show de TikTok Tailgate. El TikTok Tailgate se podrá ver este 7 de febrero a las 13:30 horas, ya sea a través de TikTok o CBS.

Después por la noche participar Cyrus en el gran concierto de Verizon para pequeñas empresas en la fiesta posterior al Súper Bowl e interpretará "The Climb" y "Fade Into You" .Se transmitirá por @Verizon Twitter.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DR. SHAQUILLE O'NEAL Ed.D. (@shaq)

The SHAQ Bowl

La exestrella de basquetbol Shaquille O'Neal, organizará un evento en donde enfrentará a jugadores de futbol y músicos como Diplo, Nelly, Migos' Quavo y Offset (que juegarán en equipos diferentes) en una serie de desafíos. El evento en vivo durará tres horas, comenzará a las 14:00 horas y se transmitirá en la página de Facebook de Shaq, así como en SHAQbowl.com.

Medio Tiempo del Super Bowl LV

La estrella del espectáculo será The Weeknd, aún no se sabe con exactitud quiénes lo acompañarán en el escenario ni qué temas interpretará, pero las apuestas ya iniciaron. “Nos hemos centrado realmente en llamar la atención de los fanáticos en casa y hacer de las actuaciones una experiencia cinematográfica", dijo The Weeknd.

Verizon Big Concert for Small Business

Tiffany Haddish dará inicio al after party del Super Bowl LV con las actuaciones de Alicia Keys, Brandi Carlile, Brittany Howard, Christina Aguilera, Luke Bryan y más. Verizon Big Concert for Small Business es un evento organizado para apoyar a un millón de pequeñas empresas con los recursos que necesitan para tener éxito en 2030.

Verizon también donará 10 millones a la organización sin fines de lucro Local Initiatives Support Corp (LISC), que ha estado apoyando financieramente a empresas durante la pandemia de COVID-19. Otros de los invitados al evento serán H.E.R. y Jazmine Sullivan. El gran concierto se transmitirá inmediatamente después del Super Bowl LV en las cuentas de Twitter, Twitch, YouTube y TikTok de Verizon.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Metallica (@metallica)

El Regreso de Metallica

Después del emocionante enfrentamiento, Metallica ofrecerá un concierto en la cadena CBS donde tocarán material nuevo de la agrupación y algunos de sus temas clásicos más poderosos. La banda de rock compartió en sus redes sociales el anuncio de su presentación que celebra el Super Bowl LV y que cerrará la transmisión de “The Late Show con Stephen Colbert”.