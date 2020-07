Espera Alcaldesa de Guasave que daños al erario sean resarcidos

Aurelia Leal López señala que fueron los presidentes municipales, regidores y síndico procurador anteriores los que se pagaron sobresueldos por concepto de Riesgos Laborales y Prima de Antigüedad

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ La Alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, dijo que espera que los supuestos sobresueldos para autoridades del Municipio por concepto de Riesgos Laborales y Prima de Antigüedad detectados en la revisión de la cuenta pública 2018 sean regresados a las arcas municipales.

La Presidenta Municipal detalló que son un millón 101 mil 715 pesos por concepto de Riesgos Laborales, y 70 mil 361 pesos por Prima de Antigüedad los que se pagaron a alcaldes, regidores y síndico procurador de la pasada administración.

“Hace seis años que el Congreso del Estado y la Auditoría Superior a los regidores que se dieron bono se les pidió la devolución, espero que los daños sean resarcidos a las arcas municipales, que mucha falta nos hace”, comentó.

De acuerdo al Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Municipio de Guasave publicado por la Auditoría Superior del Estado, se detectaron pagos sin justificar por concepto de Riesgos Laborales, los cuales fueron hechos a la ex Alcaldesa Diana Armenta, al ex Síndico Procurador Sergio Rivera Armenta y a los ex regidores de esa misma administración, pero también aparecen pagos por ese mismo concepto para Aurelia Leal, su Síndico Procurador Efraín Zavala Espinoza y los regidores actuales.

Leal López agregó que también existen pasivos sin fuente de pago por 135 millones 952 mil 606 pesos, se aplicaron en gasto corriente 20 millones 143 mil 556 pesos del Impuesto Predial Rústico y 20 millones de pesos del Fortamun.

“Vienen una serie de situaciones que nosotros en su momento lo dijimos y que lo denunciamos cuando entramos, aquí está también que hubo revestimiento de calles, hubo adjudicación directa de las obras, el 76 por ciento de las obras se hicieron sin licitación”, indicó.

“No se le pagó al Seguro Social de enero a agosto, nosotros tuvimos que llegar pagando, entramos sin pagar la primera quincena porque no teníamos dinero, no nos dejaron ningún cinco; problemas con PASA, problemas con el sindicato. Muchas de estas situaciones que vienen aquí van a seguir pegando en la siguiente lectura que se le dé a la cuenta pública”.

La Presidenta Municipal de Guasave subrayó que esperan que el reprobar la cuenta pública de 2018 no solo sea un golpe mediático, sino que se finquen responsabilidades.

“En el caso mío, podemos mirar de frente, podemos decir que vamos por cero impunidad, a nosotros nos corresponde administrar las arcas municipales, deslindarnos de las acciones que otros hicieron y poner denuncias”, aseveró.

Por ello, adelantó que una vez que la Auditoría Superior y el Congreso del Estado notifiquen al Municipio sobre el resultado de las revisiones a la cuenta pública turnarán el tema ante el Síndico Procurador para que realice las investigaciones que sean necesarias.