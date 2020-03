Espera colectivo que la cifra de desaparecidas en Sinaloa sea por falta de seguimiento de la Fiscalía

Natalia Reyes Andrade, integrante del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses señaló que la Fiscalía no tiene un trato cercano con las familias luego de una desaparición, por lo tanto algunas mujeres pudieron haber regresado a casa sin notificarle al órgano autónomo

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Espera Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses que las cifras brindadas por la Fiscalía General del Estado en materia de desaparición sean por falta de seguimiento, y no porque nunca hayan sido localizadas, compartió Natalia Reyes Andrade.

La integrante del CMAS explicó que la cifra de mujeres que nunca han sido localizadas, que de acuerdo a números de la Fiscalía es 959, se deba a la falta del acompañamiento del órgano autónomo con las víctimas, por lo que en esa cifra podrían estar mujeres que ya aparecieron, sin embargo no se cerró la carpeta de investigación.

“La Fiscalía se está viendo súper rebasada en esto, y no está dando los resultados que la ciudadanía espera, entonces nosotras esperamos que el gran número de desaparecidas de mujeres que se nombran en la nota, sean por falta de seguimiento a las alertas de desaparición y no porque efectivamente tengamos ese gran número de mujeres desaparecidas, porque ya estaríamos hablando de otro tipo de violencia de género, no sólo de feminicidio, si no de desaparición”, mencionó.

Reyes Andrade destacó que la Fiscalía debe tener una relación más cercana con las familias cuando ocurre una desaparición, y no es tanto un tema de recursos como aseguran, es más un rediseño dentro del órgano encargado de dar justicia a las víctimas.

“Hace falta un trabajo de la Fiscalía a con los familiares, mucho nos dicen que es un tema de presupuesto, nosotros creemos que es un tema de rediseño de las políticas públicas que se implementan en el tema de justicia para las mujeres en todos los aspectos, feminicidio, desaparición, violación”, mencionó.

“Resulta que hablando con el Fiscal no hay seguimiento de esas alertas, él dijo que no se dan seguimiento a todas y cada una de las alertas de desaparición, o sea, después de los primeros días donde se implementan algunos protocolos de búsqueda, al cabo de una semana o dos la Fiscalía no tiene contactos con la familia porque ellos esperan que las familias se comuniquen”, criticó.

“Aún y cuando ya tenemos desagregados los delitos de alto impacto o los que afectan más a las niñas y a las mujeres en Sianaloa, en el apartado de mujeres ofendidas, este tema de la desaparición todavía sigue muy débil”, añadió.