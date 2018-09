BANCO DE ALIMENTOS

Espera el Banco de Alimentos mejorar el promedio de acopio

A pesar de que los últimos meses no pudieron rebasar las metas anteriores donde los acopios llegaban hasta las 160 toneladas, se ha procurado llegar a la mayor cantidad de beneficiarios

Valeria Ortega

18/09/2018 | 12:25 AM

El promedio de acopio del Banco de Alimentos de Culiacán bajó en los meses de julio y agosto, pues apenas rebasó las 100 toneladas del promedio que se tenía de 160 toneladas de acopio mensual, señaló Arturo Torres, director de la institución.

"No lo bien que uno quisiera, normalmente estamos acostumbrados a un promedio de 160 toneladas de acopio, ahorita en los últimos tres meses llevamos como un promedio de 115 toneladas de acopio... nunca hemos bajado de 100, pero el mes pasado fueron 102 toneladas y este mes va que vuela para ser el mismo promedio", señaló.

Explicó que a pesar de que los últimos meses no pudieron rebasar las metas anteriores donde los acopios llegaban hasta las 160 toneladas, se ha procurado llegar a la mayor cantidad de beneficiarios.

La disminución que tuvieron durante los meses de julio y agosto, comentó, se debe a que los benefactores como empresas comerciantes e industriales han tomado estrategias en el manejo de sus alimentos e incluso compras, pues ya no desperdician las cantidades de antes.

Dijo que esas estrategias son buenas, sin embargo instituciones que se beneficiaban del apoyo de ellos, como es el caso del Banco de Alimentos, bajaron sus metas de acopio.

"Ya no compran las cantidades que compraban y por lógica ya no desperdician las cantidades que desperdiciaban, pero también están siendo muy eficientes en comercializar sus productos, los más adecuados para que no se desperdicie", comentó Arturo Torres.

A pesar de ello, tienen en puerta proyectos de acopio que se realizan anualmente, como el Hambretón, que tendrá fecha en el mes de octubre y que es un gran evento que siempre beneficia a las familias de escasos recursos, dijo.

Además de que la invitación a donar o ser voluntario siempre permanece abierta a los ciudadanos, a sumarse y ser parte de la causa.