TRIBUNAL

Espera ex edil que Ayuntamiento de Guasave impugne fallo del TEE

Una vez que el Municipio agote todos los recursos legales, no habrá oportunidad de negociar y tendrán que pagar, advirtió Noé Salvador Rodríguez Peñuelas

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Lo más seguro es que las autoridades municipales impugnen el fallo del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa que condenó al Ayuntamiento a pagar salarios y prestaciones a nueve ex regidores, y este proceso se vaya incluso hasta la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, dijo Noé Salvador Rodríguez Peñuelas.

El ex edil expuso que es normal que en este tipo de procedimientos lleguen hasta las últimas instancias y el Municipio todavía puede impugnar el fallo del TEE ante la Sala Regional de Guadalajara del TEPJF e incluso ir hasta la Sala Superior de ese mismo órgano.

"Desde que iniciamos el procedimiento sabíamos que iba a ser un proceso largo y el Municipio tiene la posibilidad de solicitar la revisión a la Sala Superior de Guadalajara y si le fuera adversa y ratificara la sentencia, tienen la Sala Superior", explicó.

"Lo que va a pasar es que los tiempos se extiendan, pero ahí van las cosas".

En sesión del pasado lunes, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa condenó al Ayuntamiento de Guasave a pagar en un plazo de cinco días hábiles un monto de 162 mil 092.05 pesos por salarios, aguinaldos, compensaciones y apoyos de gasolina que se les quedó debiendo en 2016 a nueve ex regidores de la pasada administración.

En total, el Ayuntamiento tiene que desembolsar un millón 458 mil 828.45 pesos.

Rodríguez Peñuelas subrayó que aunque de principio ellos exigían montos mucho más elevados, quedaron conformes con el fallo del órgano jurisdiccional porque el tema de las compensaciones era muy difícil que lo pudieran acreditar.

"Nosotros teníamos claro que algunas cosas no había cómo comprobarlas, aunque se sabe que se dan, en el caso de las compensaciones, pero no se trata de estar conformes o no, se trata de que por parte nuestra acataremos el resolutivo", dijo.

Rodríguez Peñuelas expuso que en este momento, por lo menos de su parte, existe la disposición al diálogo con las autoridades municipales, en caso de que quieran llegar a un convenio de pago.

Sin embargo, subrayó que una vez que el Ayuntamiento impugne ante la Sala Regional y después ante la Sala Superior y en esas instancias se ratifique el fallo ya no habrá oportunidad de negociar y tendrán que hacer el pago en los términos que dicta la sentencia.