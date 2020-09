Espera González Zataráin que visita de Quirino Ordaz a CDMX sea fructífera

El presidente de la Comisión de Pesca en el Congreso local consideró que será una semana decisiva para la pesca, ahora que el Gobernador busca recursos con Gobierno federal

América Armenta

23/09/2020 | 12:51 AM

Una semana decisiva es la que hay que esperar para ver los resultados de la visita del Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, con Arturo Herrera Gutiérrez, secretario federal de Hacienda y Crédito Público, expuso el legislador Édgar Augusto González Zataráin.

El legislador espera que haya buenas noticias y se beneficie con apoyo para diésel marino y gasolina ribereña a pescadores.

“Yo creo que hay que esperar, ver qué sucede esta semana, será decisiva, y de no ser así reiterar lo que en un principio dijimos, que no se está fortaleciendo al sector pesquero, que los apoyos que ya se tenían, se esperaba que aumentaran y no que disminuyeran o desaparecieran”, declaró el diputado del PRD.

“El día de ayer publicó el Gobernador una reunión con el secretario de Hacienda, en el sentido de que se busca un esquema antes de que salgan al mar, de apoyo para el combustible, obviamente si llega a tiempo antes de que se vayan, les va a funcionar y les va a servir”, agregó.

De acuerdo con los pescadores que tienen acercamiento con el legislador, hay quienes ya cargaron combustible, pero de bajarse recurso por el Gobernador, llegaría en un momento tarde, pero al final de cuentas se beneficiarían todos.

González Zataráin abundó que en el presupuesto 2021 que se entregó a la Comisión de Pesca federal, cuando él estuvo en la Ciudad de México, con el presidente de la Comisión de Pesca del Gobierno federal, tampoco iba incluido este tema para el 2021.

“Yo les he dicho a muchos líderes pesqueros que el asunto es buscarle ahorita en el momento de la asignación de presupuesto, que se considere algo para el próximo año, porque si no va a pasar lo mismo, se van a quedar esperando hasta el último momento para ver si se les programa algo de recursos, yo creo que eso no lo podemos permitir, hay que moverse antes, hay que estar al pendiente del presupuesto”, enfatizó.

Finalmente, los pescadores van a salir con todas las dificultades, detalló el diputado, quien espera que sea una buena temporada por lo menos con el tema de la naturaleza, que sea benévola, que la producción sea suficiente para por lo menos mitigar los gastos de este sector.

De conseguirse apoyo energético, se consigue también de manera indirecta a la tripulación, explicó González Zataráin, que son pescadores con años de experiencia que han estado esperando y que siempre esperan esta temporada para poder ganar algo de recurso y poder subsistir.

Sin apoyo, detalló el legislador, teme que personas no embarquen, pues ante las limitaciones dueños de barcos han informado que solo sacarán la mitad o menos barcos de los que lo hacen regularmente, pero destacó que no en todos los casos se están limitando.

“Muchas veces el patrón busca recuperar la inversión y tener ganancias y la tripulación queda al final, por lo que con el apoyo del diésel marino y la gasolina ribereña se benefician las últimas personas de la lista, que son los ciudadanos que embarcan”, reiteró.

Un acierto ya concretado que dio a conocer el presidente de la Comisión de Pesca del Congreso del Estado de Sinaloa es sobre inspección y vigilancia, que era uno de los temas más difíciles, ya dieron nombramiento y facultades a una persona para poder trabajar de manera conjunta con la Marina.

“Eso pinta mejor el panorama por el tema de los saqueos, de los asaltos en altamar, pudiera ser que esto funcione y esta semana se va a definir y va a tener mucha línea hacia dónde va a correr el sector pesquero”, concluyó.

Certeza en apoyo energético

González Zataráin solicitó que se etiquete recurso que garantice que los pescadores van a tener este apoyo energético, pues para el 2020 no se destinó presupuesto y tampoco está contemplado en el 2021.

Pidió que al momento de hacer revisiones y reasignaciones, que no se deje de lado.