CANACO

Espera la Canaco derrama de 190 millones de pesos con El Buen Fin en Guasave

El reto de los empresarios locales es que al mayor porcentaje posible de ese recurso se quede dentro del municipio, dice César Sánchez García

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Una derrama de 190 millones de pesos espera la Canaco que deje El Buen Fin en Guasave, por lo que el reto de los comerciantes locales es que este recurso que gastarán los guasavenses se quede dentro del propio municipio.

César Sánchez García, presidente del organismo empresarial, llamó a los comerciantes a sumarse a esta estrategia de venta.

"En el municipio de Guasave se van a gastar 190 millones de pesos en este Buen Fin, este es el pronóstico que se tiene para este año con datos de la Secretaría de Economía", dijo.

"El reto de nosotros como comerciantes guasavenses es que estos 190 millones de pesos se queden en nuestro municipio, que se gasten aquí y que se vea beneficiada nuestra sociedad".

Es labor de los empresarios locales lograr que la mayoría de la derrama que se genera se quede dentro del municipio y que se dé un mayor circulante.

El presidente de Canaco detalló que hasta el momento son casi 60 empresas que ya se han registrado para participar en El Buen Fin con ofertas y promociones en sus productos y servicios, incluyendo establecimientos con presencia nacional, como agencias de vehículos y tiendas departamentales y de autoservicio.

"La meta es que 90 empresas estén inscritas en este evento de El Buen Fin para los fines que les comento, a través de la página de Facebook de Canaco tendremos el listado de empresas afiliadas, de tal manera que lo puedan consultar, ahí estarán las ofertas que estarán dispuestas", manifestó.

Sánchez García subrayó que esta es una buena oportunidad para que la gente pueda adquirir los productos que necesitan a un excelente precio.

"La invitación es que no adquieran productos que no van a necesitar, no compren únicamente para aprovechar una oferta", dijo.

El dirigente de los comerciantes aclaró que están llamando a agencias de viajes, talleres mecánicos, hospitales y giros que ofrecen diversos servicios a sumarse a El Buen Fin que será del viernes 16 al lunes 19 de noviembre.