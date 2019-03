Espera Parlamento Ciudadano que haya justicia en caso Villarreal

David Moreno Lizárraga señala que esperan que se esclarezcan los presuntos actos cometidos de corrupción, se deslinden responsabilidades y se proceda a sancionar a quien resulte responsable

Gabriel Mercado

21/03/2019 | 10:51 AM

CULIACÀN._ Para la organización civil Parlamento Ciudadano, la expectativa de los ciudadanos es que haya una justicia en el proceso penal que se está llevando a cabo en contra del ex secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Mario López Valdez, Armando Villarreal Ibarra.

El presidente de esta asociación, David Moreno Lizárraga, expuso que esperan que se esclarezcan los presuntos actos cometidos de corrupción, se deslinden responsabilidades y se proceda a sancionar a quien resulte responsable.

Reconoció que tardaron en configurarse en acciones judiciales ya específicas las denuncias de irregularidades contra funcionarios de la administración de López Valdez, pero es sano al menos ya comparezcan ante la autoridad quienes son formalmente acusados de delitos.

“La expectativa ciudadana es que haya justicia, y lamentablemente la gente, los antecedentes que advierte en este y otros casos es que ha habido dificultades para concretar todas estas acusaciones y señalamientos, en verdaderos actos de justicia”,

Acotó que desafortunadamente no se considera en nuestra legislación la corrupción como un delito grave, por lo que se tendrá que esperar en el proceso contra Villarreal, si se comprobara su culpabilidad, que se dé un acumulado de señalamientos que puedan garantizar una sanción plena.

Esto ha permitido ir por la vía del proceso abreviado, como en el caso del ex secretario de Salud Ernesto Echeverría Aispuro, quien aceptó su responsabilidad en la firma de un contrato irregular por 14 millones de pesos desde su dependencia, y al final de cuentas no pisó la cárcel pagando siete millones de pesos en un plazo de seis meses.

Actualmente, al ex titular de Finanzas se le señala por el presunto desvío de 293.4 millones de pesos de recursos federales para proyectos productivos a cuatro cuentas de gastos del gobierno estatal. Este martes se presentó ante el juez y será el próximo 2 de abril cuando escuchará la acusación formal de la Fiscalía.

“Los hechos de corrupción no están en nuestra legislación como delitos graves, quizá la acumulación de distintas cosas pueda proveer de algún tipo de sanción que realmente satisfaga la expectativa de justicia, no venganza, no escarnio, de justicia que la sociedad espera, para quien presuntamente la agravió cumpliendo mal su responsabilidad”, expuso David Moreno.