Espera Quirino mejoren la logística de vacunación

El Gobernador de Sinaloa considera que el proceso de inmunización va lento

Reyes Iván Camacho

GUAMÚCHIL. – El proceso de vacunación de adultos mayores contra el Covid-19 en Sinaloa valento, pero además se tiene que trabajar más en la logística para evitar aglomeraciones, consideró Quirino Ordaz Coppel.

De gira por Guamúchil, donde anunció obras de pavimentación, el Gobernador de Sinaloa manifestó que les preocupan las aglomeraciones y fallas en la logística que se observaron en algunos municipios donde inició la inmunización.

“Me parece que está lenta (la vacunación), esperemos que lleguen más vacunas y se trabaje más la logística, la organización para que sea más ágil, más rápido y no se aglomere, no se concentre tanto la gente porque es gente mayor”, expresó.

El Mandatario estatal destacó que es bueno que hayan llegado las vacunas, pero es indispensable mejorar la logística y aprovechar la experiencia que se tienen en los municipios y en las jurisdicciones sanitarias para facilitar este proceso a la gente.

Ordaz Coppel comentó que los Servidores de la Nación que están participando en este programa de vacunación no tienen experiencia.

“Ellos son apoyo para las tareas y siempre será bueno tener su respaldo en labores sociales, pero creo que aquí lo que se requiere es gente que sea más especializada en esto”, manifestó.

El Gobernador subrayó que en las últimas semanas el Covid-19 en Sinaloa ha presentado una tendencia estable a la baja, con un 30 por ciento de ocupación hospitalaria.

“Es decir, tenemos el 70 por ciento de las camas disponibles y en semáforo amarillo. Tenemos que cuidarnos, no confiarnos, no relajarnos porque en tanto no logre y no llegue la vacunación o no se le dé la cobertura a toda la población, va a ser que sigamos manteniendo los protocolos”, dijo.

Ordaz Coppel adelantó que dependiendo la evolución que presente la pandemia en las próximas semanas se tomarán decisiones sobre el tema de la Semana Santa.