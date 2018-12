GOBIERNO DEL ESTADO

Espera Quirino Ordaz que se aplique la ley en el caso Invies

El Gobernador de Sinaloa dijo que la Auditoría Superior del Estado es a la que le corresponde investigar y presentar denuncias penales

GUASAVE._ El Gobernador Quirino Ordaz Coppel declaró que en el caso de la compra de terrenos del Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa a sobreprecio y su posterior venta al 10 por ciento de la cantidad en la que fueron comprados espera que se investigue y se aplique la ley.

Entrevistado en Sinaloa de Leyva, donde entregó 400 becas de transporte a estudiantes, el Mandatario estatal aclaró que aunque los recursos utilizados por el Invies para estas transacciones son públicos del Gobierno del Estado, a quien le corresponde investigar y presentar las demandas correspondientes es a la Auditoría Superior del Estado, que ya está integrando el expediente.

"Yo siempre he sido, como lo he dicho con toda claridad y con toda transparencia, que en todos los casos se tiene que investigar y, cuando proceda, aplicarse la ley", sostuvo.

- Tomando en cuenta que esos terrenos se compraron a sobreprecio y que se vendieron prácticamente al 10 por ciento del precio que se compraron, usted como Gobernador ¿esperaría que se llegara hasta las últimas consecuencias?

Que se aplique la ley. Siempre lo que he esperado es que se aplique la ley y lo que yo he propugnado, por eso el interés que siempre he tenido desde el inicio de mi administración de que se hayan fortalecido las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado y además de la Fiscalía como un ente autónomo.

Una investigación de Noroeste sacó a la luz que en 2013 el Invies compró en 55 millones 203 mil 641.55 pesos dos terrenos en Mazatlán, los cuales estaban valuados en 30 millones de pesos.

Estos mismos predios, con superficie de 15.77 hectáreas, ubicados en las inmediaciones de la zona de la Marina, fueron vendidos el 21 de diciembre de 2016, en la recta final de la administración de Mario López Valdez, en 5 millones 694 mil 202 pesos, es decir, apenas el 10.3 por ciento del precio en el que tres años antes fueron adquiridos.

Ordaz Coppel reiteró que este es un tema que está en manos de la ASE y es a la dependencia que le corresponde investigar y presentar las denuncias correspondientes.

- ¿Pero usted va a presentar denuncia?

Ya está en manos de ellos, ellos ya tienen todo el expediente, como de diferentes dependencias y es competencia de que ellos interpongan las denuncias correspondientes.

El Gobernador del Estado insistió en que la ASE ya tiene el tema y que ya está integrándose un expediente.