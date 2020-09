Espera UAS que el presupuesto contemple recursos para que la educación universitaria sea gratuita

El Rector Juan Eulogio Guerra Liera vislumbra un año complicado para la Casa Rosalina, en el que el presupuesto estará ajustado, y se batallará para hacerle frente a los adeudos que se tienen al SAT, el IMSS y el Issste

Antonio Olazábal

Es necesario que el Presupuesto de Egresos de la Federación ahora sí contemple una bolsa de recursos para hacer posible la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior en el país, expresó Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Guerra Liera vislumbra un año complicado, donde el presupuesto estará ajustado, y se batallará para hacerle frente a los adeudos que se tienen al SAT, el IMSS y el Issste, además de una alta demanda de ingresos, por lo que espera que el presupuesto sea lo suficiente para hacerle frente a todas estas necesidades.

“Se ha logrado un gran avance en este gobierno, al menos está en la Constitución la obligatoriedad y la gratuidad, entendiendo por obligatoriedad que las Instituciones de Educación Superior reciban a todo el joven que desee y reúna los requisitos para estudiar una carrera y que además sea totalmente gratuito... pero también quedó que el Estado se hacía responsable por garantizar una bolsa que permitiera que lo que van a dejar de recibir las instituciones, por concepto de inscripciones, el Estado lo daría a la universidad para que ésta no se paralizara y se garantizara lo que la Constitución especifica”, manifestó.

El Rector señaló que para este 2019 no se pudo aprobar 18 mil millones de pesos para absorber la totalidad de las aportaciones que hacen los jóvenes para recibir educación gratuita, por lo que espera que este año sí se busquen los recursos necesarios para que la educación sea de esa manera.

“Esperamos que en este PEF se pueda acordar una bolsa que permita iniciar en el 2021 y ver en qué porcentaje se va a iniciar; la proyección del Presidente de la República era en tres o cuatro años tener la obligatoriedad y la gratuidad total en nuestro país”, mencionó.

Dijo también que a como se ve el presupuesto viene un corte marcado de recursos para la educación, por lo que espera que para el 15 de noviembre, fecha en que se aprobará el mismo, se hagan las modificaciones correspondientes.

“Ahí es donde la gestión tiene que ser no solo de terquedad, sino con resultados en la mano, con lo pertinente que es la institución en la enseñanza, lo empática que es con su entorno, cómo interactúa no solo con las autoridades federales y estatales, sino que ante reclamos de la sociedad dé una mayor calidad, una mejor cobertura, de posibilitar el ingreso, de no discriminar”, indicó.

Guerra Liera reconoció que un incremento en los recursos es complicado, dado los efectos de la pandemia de Covid-19, así que pueden venir complicaciones para hacerle frente a los pagos que por obligación la UAS tiene con sus trabajadores y