Esperamos al mejor Leones Negros, para sacar la mejor versiÃ³n de Dorados: JosÃ© Daniel Guerrero

FUTBOL

Esperamos al mejor Leones Negros, para sacar la mejor versión de Dorados: José Daniel Guerrero

Dorados de Sinaloa recibirá a Leones Negros en la continuación de la jornada 5, este sábado 31 de agosto en la cancha del Coloso del Humaya, buscando pelear por los primeros peldaños de la tabla general.

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Este sábado 31 de agosto regresa la emoción dorada a la capital sinaloense, cuando la tropa de José Guadalupe “El Profe” Cruz reciba la visita de unos complicados Leones Negros de la UdeG, en el marco de la quinta fecha del certamen de plata.

Dorados ganó por la mínima diferencia a Venados de Yucatán con fabulosa anotación de Fabián Bordagaray la jornada anterior para arribar a ocho puntos en el torneo. Por su parte, Leones Negros perdió como local tres a uno frente a Atlético Zacatepec en el jueves de ascenso pasado, y sigue en el pelotón de fondo de la clasificación.

José Daniel “Chepe” Guerrero analizó los puntos finos del rival en turno y se manifestó consciente del tipo de juego que vendrán a hacer los pupilos de Ricardo Rayas a La Pecera.

“Leones vendrá a apretar, a morder, van a venir a hacer su trabajo porque ahora con el bonus de visita, todos los rivales acá se van a poner muy complicado. Han tenido mala suerte en los últimos partidos por las expulsiones, eso ha mermado el funcionamiento del equipo, pero tenemos que esperar al mejor Leones Negros para sacar la mejor versión de Dorados”.

Sobre el aspecto personal y la forma en la que ha evolucionado su proceso de adaptación, el playera número veintiuno habló sobre su estado físico y futbolístico, además, confesó haberse dado oportunidad de ver algunos partidos del Ascenso MX para conocer a sus rivales más de cerca,

“Al principio me costó mucho, sobre todo porque al llegar tarde al equipo, no pude hacer pretemporada, yo veía al equipo físicamente muy fuerte, cada vez me he sentido más fuerte en ese aspecto. Empiezo a ver muchos partidos de esta liga y medir la competencia real que hay aquí y eso ayuda mucho para enfrentar los partidos de la mejor forma”.

Al “Chepe” lo tiene maravillado la Familia Dorada y expresó su sentir por la forma en que los fanáticos sinaloenses cobijan al Gran Pez cada vez que juega de local.

“Se siente mucho el peso de este estadio, la afición siempre está al cien por ciento con este equipo, nosotros vamos a tratar de darles alegrías para que ellos sigan así, con ese impulso” finalizó.

El partido será transmitido en ESPN 2 a las 20:00 horas, tiempo de Sinaloa, además podrá ser escuchado por Radio Sinaloa, Maxi Radio. La opción de streaming correrá por cuenta de Marca Claro en su plataforma digital.

SÁBADO 31 DE AGOSTO

Dorados vs. Leones Negros

20:00 Horas; ESPN 2

LOS JUECES

ÁRBITRO CENTRAL: Jesús Rafael López

ASISTENTE UNO: Mauricio Nieto

ASISTENTE DOS: Mayra Mora

CUARTO ÁRBITRO: Mario Terrazas