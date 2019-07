Esperamos que diputados de Morena razonen y apoyen a la UAS: Guerra Liera

El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene el apoyo de las bancadas del PAN, PRI, PT, PAS en el Congreso Legislativo ante cualquier modificación que se le pueda hacer a la Ley Orgánica de la UAS, todos, menos la fracción morenista que es mayoría en la 63 Legislatura

Antonio Olazábal

El Rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, espera que la fracción de Morena en el Congreso del Estado, que es mayoría, apoye a la Universidad Autónoma de Sinaloa para que la Ley Orgánica de la UAS no se modifique, y no se atente contra su autonomía.

El pasado 25 de junio acudió con cientos de trabajadores de la universidad a presentar una iniciativa al Congreso del Estado que sirva de puente de comunicación entre el legislativo y la Casa Rosalina para discutir cualquier modificación a la Ley Orgánica de la UAS, siempre y cuando la última palabra la tenga el Consejo Universitario.

Todo esto derivado de tres iniciativas ciudadanas presentadas ante la 63 Legislatura que busca reformar la Ley Orgánica de la UAS, cambiar estatutos como lo es el de la reelección y seleccionar al Rector escuchando a todos los universitarios, y no sólo a los integrantes del Consejo Universitario.

Una de las iniciativas presentadas ante el Congreso fue la de Guillermo Ibarra Escobar, universitario que plantea se modifique la Ley Orgánica de la UAS, a la cual ya se le dio lectura en el pleno del recinto Legislativo, pero aún no se lleva al pleno.

Ante ello, la UAS respondió llevando llevando otra iniciativa y acusó que se intentaba violentar la autonomía de la universidad en dado caso los legisladores aprobaran cambios a la Ley Orgánica. En esta enmienda, los diputados del PRI, PAN, PAS y PT, mostraron su apoyo a Guerra Liera, sin embargo la fracción de Morena, que es mayoría, no se ha manifestado a favor de la consigna del Rector de la UAS.

Derivado de esto, Guerra Liera comparte que espera tener el apoyo de Morena, aunque reconoce no haber platicado con integrantes de la bancada, pero desea que desde el Congreso no se viole la autonomía de la UAS aprobando iniciativas que no nacieron desde la comunidad de la Casa Rosalina.

"En lo persnonal no hemos platicado con ellos, pero los buscaremos, estaremos planteándoles lo que la universidad considera y llamándolos a que apoyen a la institución".

- Son los únicos que no han manifestado su apoyo abiertamente, porque ya lo apoyaron todos, menos ellos, que son mayoría.

"Es una composición democrática la del Congreso, lo cual no significa obrar de manera inercial, son gente que piensa, que razona, que les das los elementos, que les explicas y se puede considerar en un determinado momento que ellos razonen dándole el apoyo a la Universidad".

Graciela Domínguez Nava expresó el día que trabajadores y el Rector de la UAS acudieron al Congreso que no entendía la manifestación, y sostuvo que desde la universidad se estaba intentando mal informar a la ciudadanía diciendo que se buscaba violar la autonomía de la UAS, cosa que aseguró, no es así.

En respuesta a las declaraciones de la líder de Morena en el Congreso, y de la Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Guerra Liera aseveró que lo que menos se busca desde la UAS es mal informar y que en dado caso de que la iniciativa que planteó Guillermo Ibarra se lleve al pleno y se apruebe, podrían recurrir a la Suprema Corte de la Nación para darle atrás a la reforma, dado que sostiene, violarían la autonomía universitaria.

"Es lo que menos queremos nosotros, que alguien mal informe, nosotros tenemos muy claros nuestros campos de acción, que tenemos que por ley refrendada ahora hace algunas semanas, se mantiene el artículo tercero fracción séptima, que es la que le da la autonomía a la universidad, entonces, el hecho de que una iniciativa avance despierta inquietud, despierta el interés de la comunidad universitaria por ir a plantear lo que nosotros en contraparte consideramos".

- Se puede llegar a la Suprema Corte ¿no?

"Se puede llegar, no soy abogado, pero tengo entendido como en otras universidades, como en el caso de la de Hidalgo, donde se le nombró al margen del Consejo Universitario, se violentó la autonomía, se llevó a la Suprema Corte y le da la razón a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo".