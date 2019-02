COMERCIO

Esperan comerciantes que el 14 de febrero los salve de la cuesta de enero

Istar Meza

Esperan comerciantes el Día del Amor y la Amistad, primera fecha importante que les ayuda a recuperarse de la cuesta de enero, dijo Octavio Crespo Sánchez, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Culiacán.

El líder de Canaco explicó que en este 2019 la venta estuvo peor con un 5 por ciento menos que en el año pasado, por lo que esperan que el 14 de febrero los salve y se puedan recuperar económicamente y poder incrementar las ventas.

Dijo que todo el problema del huachicoleo trajo un efecto negativo para los consumidores y por mercancías que se quedaron varadas, pero que en el caso de Sinaloa los inventarios que se tenían fueron suficientes para abastecer la demanda del mes de enero, que es baja por naturaleza.

"Nosotros pensamos que febrero va a ser bueno, porque lo grueso del problema del huachicoleo ya pasó, ahorita ya se está regularizando, las mercancías que estaban atoradas, por lo menos ya fluyó una parte para el resto del país", señaló.

Destacó que en Sinaloa afectó más bien la percepción que la falta de productos, pues aunque no era tan grave el problema las personas prefieren no comprar, por no saber qué va a pasar.

"Fueron muy poquitos los productos, los que vienen del centro y esos sí tuvieron incremento, pues el mismo problema provocó que los incrementos repercutieran para acá y eso sí pega", advirtió.

Dijo que el año pasado se cumplieron todas las proyecciones que hicieron para las fechas festivas, que es cuando se presenta un repunte en las ventas, por lo que esperan una recuperación para el comercio este próximo Día del Amor y la Amistad.

Detalló que en 2018 la derrama económica del 14 de febrero fue de 21 mil millones de pesos a nivel nacional, por lo que se espera un crecimiento del 3 por ciento por lo menos; en Sinaloa la derrama fue de 472 millones y el crecimiento que se espera es del 4 por ciento; y en Culiacán el año pasado se tuvo una derrama de 165 millones de pesos y se proyecta un crecimiento del 5 por ciento adicional.