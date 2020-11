Esperan empresarios de Culiacán recuperar este fin de año un poco de lo perdido en el 2020 por el Covid-19

Líderes camarales expresaron que ahora que se aproxima el Buen Fin, así como las fechas decembrinas, las ventas ayuden para que haya una reactivación económica

Antonio Olazábal

Los empresarios que integran la intercamaral esperan que este Buen Fin y los meses de noviembre y diciembre sirvan para reactivar la economía, ya que aún sufren de los estragos del Covid-19 en sus negocios.

Miguel Taniyama Ceballos, líder de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, comentó que un cierre de empresas derivado de una nueva ola de contagios de Covid-19 sería catastrófico.

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador del Estado, sostuvo que no se tiene planteado un cierre de empresas si llegan a repuntar los enfermos por el virus, eso tranquiliza a Taniyama Ceballos, por lo que espera que los últimos meses del año mejoren las condiciones para los negocios.

"La verdad es que la industria está haciendo en todos los sectores lo pertinente para que no suceda esto, sería catastrófico tener otro confinamiento en el Estado. La verdad es que muchos tenemos fe en que en este último trimestre del año venga a solventar lo que no hemos tenido en este trance de la pandemia", compartió.

El líder de la Canirac explicó que la reactivación económica ha sido muy complicada, y que los empresarios han estado solos durante esta pandemia de Covid-19.

"Creo que es un compromiso de todos, no solo de los empresarios, sino de Gobierno y ciudadanos de que esto no suceda; la realidad es que es catastrófico si llegara a suceder otro confinamiento, muchas de las empresas ya no podrían hacer una reactivación, hemos soportado mucho el tema de los empleos, soportado ahorita el tema del pago de impuestos", mencionó.

Francisco Álvarez Aguilar, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Culiacán, llamó a la ciudadanía a que en este Buen Fin compre en el mercado local, haciéndolo siempre de manera responsable.

"Es muy importante pensar las cosas de buena manera, no irnos de bruces comprando cosas, tener planeación para las cosas que realmente estamos necesitando, pero sí, va a ser muy interesante, y sí, requerimos que el consumo sea local", manifestó.