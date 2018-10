Esperan ex regidores prÃ³ximo paso del Ayuntamiento

Esperan ex regidores próximo paso del Ayuntamiento

Lo más seguro es que la administración de Diana Armenta no acuda a la Sala Superior del TEPJF, porque ya están en la recta final, dijo Noé Rodríguez

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ A los nueve ex regidores que demandaron al Ayuntamiento de Guasave reclamando salarios, aguinaldo, dieta y apoyos en gasolina solo les queda esperar el siguiente paso que dará el equipo jurídico del Municipio para culminar este proceso, expresó Noé Salvador Rodríguez Peñuelas.

El ex edil, quien fue uno de los nueve ex servidores públicos que interpusieron la demanda, subrayó que, aunque el Municipio todavía puede recurrir ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no cree que lo haga, porque la presente administración ya está por entregar.

“El procedimiento es el siguiente: Guadalajara ya resolvió, manda al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa el tema, reciben y ellos conforme a la ley mandan notificar al municipio de Guasave y es donde le dan el plazo, que por lo regular son cinco días”, explicó.

“Van a estar notificando la próxima semana, les quedaría la última sala, que sería la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero ya con esto tendrían que alegar otra cosa, porque lo que estaban alegando ya no es”.

Y es que la Sala Regional de Guadalajara del TEPJF declaró improcedente la impugnación presentada por el Ayuntamiento de Guasave que argumentaba que el Tribunal Electoral de Sinaloa no era la instancia facultada para resolver la demanda de los ex regidores.

Dicha demanda fue por salarios, aguinaldo, dieta y apoyos de gasolina que les quedaron debiendo en 2016, cuando el Alcalde era Armando Leyson Castro.

El fallo del TEE fue a favor de los ex regidores, ordenando al Ayuntamiento a pagar 162 mil pesos a cada uno de ellos, en un plazo de cinco días hábiles.

Rodríguez Peñuelas manifestó que la Sala Regional lo que hizo fue confirmar esa sentencia del tribunal estatal, para que el Ayuntamiento les pague lo que reclaman.

“Solo queda esperar los tiempos y ver cómo proceden, qué es lo que dice la administración, es una sentencia que no hubiera llegado ahí si se hubiera llegado a la negociación desde un principio”, aseveró.

La presente administración hará la entrega el miércoles al próximo gobierno, que será al que le toque definir si recurren ante la Sala Superior del TEPJF o si acata la sentencia del TEE.