Esperan hasta mil toneladas diarias de desechos durante Semana Santa en MazatlÃ¡n

Esperan hasta mil toneladas diarias de desechos durante Semana Santa en Mazatlán

Coparmex y Operadora de Playas lanzan la campaña Yo no soy cochino y me llevo mi basura, para evitar daños al ecosistema marino

Sibely Cañedo

La ola masiva en Semana Santa no sólo será de turistas, sino también de basura.

La Operadora y Administradora de Playas (OAP) del municipio de Mazatlán calcula que cada día, de jueves a sábado, se generarán en la ciudad de 800 a mil toneladas de residuos. Gran parte de estos van a dar al mar, afectando flora y fauna.

Los parámetros que ha tomado en cuenta la OAP son las cifras del año pasado, cuando se registraron 500 toneladas diarias, y la expectativas de un aumento en el número de visitantes por los efectos de promoción derivados de Tianguis Turístico 2018, pues Mazatlán se ha colocado como uno de los destinos favoritos de los viajeros nacionales.

Lo anterior lo dio a conocer Rogelio Olivas Osuna, director de la Operadora, durante el lanzamiento de la campaña "Yo no soy cochino y me llevo mi basura", que organiza esta paramunicipal en colaboración con la Coparmex, y consiste en colocar más de 200 señales en la playa para invitar a los visitantes a no dejar desperdicios que puedan llegar al océano.

"Esta campaña es un poco diferente, normalmente el mensaje es 'pon la basura en su lugar', pero si tomamos en cuenta que vienen 500 mil turistas en Semana Santa, no habrá contenedores que alcancen", explicó Jorge Alberto García Félix, presidente de la Coparmex Mazatlán.