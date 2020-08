Esperará Imelda Castro los tiempos correctos para expresar si le interesa la Gubernatura de Sinaloa

La Senadora descartó algún conflicto en el partido y aclaró que por cuestiones legislativas no estuvo en la reunión de la militancia con el Presidente del CEN de Morena y la militancia sinaloense

América Armenta

CULIACÁN._ Esperando el momento correcto para posicionarse y dar a conocer si está interesada en ser Gobernadora de Sinaloa, que probablemente sea en noviembre, la Senadora Imelda Castro Castro se encuentra trabajando en las actuales tareas que le encomendó la ciudadanía, por lo que dijo no tener prisa en este proceso.

“Efectivamente, no son los tiempos, creo que a partir de noviembre Morena va a resolver todo a base de mediciones y sondeos que reflejen no solo el posicionamiento o el nivel de conocimiento de los diferentes aspirantes, sino también los perfiles, los proyectos, trayectorias y en ese momento yo podré fijar mi postura, ahora creo que debo estar concentrada en la legislatura”, expresó.

La Senadora explicó que no estuvo presente en la reunión que sostuvo el Presidente del CEN de Morena, Alonso Ramírez Cuéllar, porque fue en domingo, y el lunes y martes tuvo sesión en las comisiones a las que pertenece, en las cuales dictaminaron asuntos para la sesión de la permanente.

“Básicamente es la razón por la que no estuve por las tareas que me han encomendado aquí en el Senado y en el grupo parlamentario de Morena”, informó Castro Castro.

La morenista descartó algún tipo de conflicto al interior del partido y dijo respetar tanto a Ramírez Cuéllar como a sus compañeros y compañeras militantes en la entidad, reiterando que fue una cuestión de trabajo legislativo y que comparte con ellos los ideales de nación que buscan, por lo que no tiene comentarios críticos hacia nadie.

“Mi respeto para ellos y para todos los hombres y mujeres de Sinaloa aspirantes a un cargo; la verdad no tengo ningún problema, ningún conflicto, en lo particular no pertenezco a ningún grupo de Morena, soy una mujer que viene desde la izquierda, de atrás y desde antes de esto he coincidido con el presidente”, abundó.

Si bien, declaró que no se ve envuelta en conflictos, consideró que Morena requiere unificarse y fortalecerse como una institución partidista y son los retos que encuentra actualmente al interior del movimiento.