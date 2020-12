Esperará Rafael Padilla notificación del TEESIN para decidir su actuación

Señala el titular del Órgano Interno de Control que no tiene duda de la legalidad de su nombramiento

Alma Soto

04/12/2020 | 12:44 AM

Rafael Padilla Díaz, titular del Órgano Interno de Control, declaró que esperará a tener la notificación de la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa para definir cómo va a actuar.

"Se han dicho muchas cosas, pero yo sigo trabajando y hasta estar seguro de lo que establece la sentencia voy a decidir qué procede, ya una vez acudí a un Juicio Electoral", expresó.

La reelección de Padilla Díaz fue motivo de denuncia por la Síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, ante el TEESIN, mismo que emitió una sentencia el pasado martes para que se reponga el proceso de nombramiento del titular del Órgano Interno de Control, en respeto a los derechos de la Síndica Peocuradora.

"Yo soy muy reservado, y prefiero no opinar nada hasta tener la sentencia", declaró, "en cuanto a la legalidad del acto de mi nombramiento, yo no tengo duda de que fue legal, se cumplió con la normatividad y no se violentó nada".