'EsperÃ© toda la vida ser padre': Milt

Día del Padre

'Esperé toda la vida ser padre': Milt

Milt y su pareja Sara esperan la llegada de la pequeña Hannah Florence, visualizada para agosto

Belem Angulo

A Milt la noticia de ser padre lo tomó por sorpresa. Se encontraba viajando por el sur del continente americano cuando se enteró que su pareja, Sara, esperaba un bebé.

"Me encantan los niños, siempre me imaginaba siendo padre. Ahora que lo seré es algo muy gratificante y es mucha emoción al solo pensar que tendré a una bebecita que será mi responsabilidad: cómo guiarla, cómo protegerla, cómo inculcarle buenos valores y que le vea el lado sensible a la naturaleza", cuenta.

El joven muralista y arquitecto de 32 años de edad ya había tocado el tema de formar una familia con Sara, sin embargo la situación los alcanzó en un país extranjero.

"Fue una noticia que nos tomó de sorpresa. Teníamos como pareja tiempo platicando sobre ser papás, fue una noticia muy bonita, nos llenó mucho el corazón", recuerda.

Estaban por culminar una travesía que comenzó el 31 de diciembre del 2019. Desde Florida partieron a países tropicales recorriendo Brasil, Argentina, Chile, Perú y realizando una escala en Panamá.

"Tratamos de buscar la manera de viajar... la bebé aún no nace y ya conoce 9 países y ha estado en 14 vuelos", comparte.

Fue en los últimos días de enero, en Brasil, cuando la pareja se enteró del embarazo. En plena epidemia por coronavirus comenzaron a tomar precauciones.

"Es mi primer experiencia esperando un bebé, desde el inicio se apoderó de mí la incertidumbre", dice.

Aunado al temor de contagio, en Brasil también temían por otro tipo de enfermedad.

"Nosotros estábamos en Brasil cuando nos enteramos del embarazo, allá es común el mosquito transmisor de zika y cuando les pica a las mujeres embarazadas puede nacer con microcefalia el niño. Desde que supimos que estábamos embarazados, y que estábamos en Brasil, fue un momento de mucho estrés y de mucha protección. Tomamos muchas protecciones como usar manga larga y estar con repelente, evitar lugares como playas... Desde ese momento comenzamos a tomar medidas precautorias", comenta.

Recuerda trasladarse a México y encontrarse con un contexto donde el Covid-19 era una realidad.

"Cuando volamos de Centroamérica a Culiacán, fue espantoso el panorama en los aeropuertos", dice.

"Te entra un sentimiento de impotencia al no poder hacer algo con una situación que no está en tus manos. No te queda más que tener mucha fe y estar en conexión con Dios para que todo salga bien", señala.

Milt Gaxiola González es arquitecto de profesión, se ha desarrollado en el ámbito del rescate de espacios públicos donde conjuga las artes plásticas y su carrera en la creación de murales.

Relata que la inspiración y el amor al arte, que espera inculcarle a su hija, nacieron en el estudio de su abuelo, el pintor Daniel Gaxiola.

"Me encanta crear cosas. Mi abuelo fue artista plástico y diseñó el escudo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Yo de chico me metía a su estudio a verlo pintar, él me daba crayolas y de ahí nació mi interés por el arte", cuenta.

"Espero que el bebé nazca con el arte como inspiración", desea.

A la par del arte, los viajes son parte de su estilo de vida. Al ser su pareja de nacionalidad canadiense ambos viven en constante movimiento. Comparte que uno de sus más grandes sueños consiste en darle una vuelta al mundo.

"Siempre la pensé en solitario, ahora que estoy con Sara la pensaba en pareja, y justo ahora la pienso en familia", dice.

"Todos nos dicen que nos olvidemos de los viajes y los proyectos, ya que una vez que llega el bebé todo cambia. Yo pienso que no, mucho depende del estilo de vida y la adaptación. Yo creo que la bebé va a ser una motivación por visitar más y por enseñarle todo el mundo", asegura.

En una ocasión realizó un viaje de más de 4 mil kilómetros por carretera en compañía de Sara desde Prince George, Canadá, hasta Culiacán.

Al nacer su hija espera poder visitar Balandra, una playa ubicada en La Paz, Baja California Sur.

"Es un lugar muy especial para nosotros", comenta.

La pequeña nacerá en agosto y llevará el nombre de Hannah Florence.

"Nos gustó en equilibrio del nombre Hannah, ademas de que se pronuncia igual en ingles y español. En el caso de, Florence, mi bisabuela se llamaba Florencia y la de Sara se llamaba Florence", explica.

Reconoce que se siente preparado para enfrentar la paternidad y la espera gustoso.

"Estoy muy emocionado, en esta etapa de la vida siempre me visualizaba. Es un momento que he esperado toda mi vida", dice.

