Espero que desapariciones forzadas no sean una estrategia, dice Juan Carlos Estrada, líder del PAN en Sinaloa

El dirigente del blanquiazul dejó a la interpretación su declaración, ante el incremento de las desapariciones en la entidad

Karen Bravo

El dirigente estatal del PAN Juan Carlos Estrada Vega dejó a la interpretación los índices en aumento de las desapariciones forzadas en Sinaloa y la baja en los homicidios.

“Espero y deseo que no sea una estrategia en la que de alguna manera hoy a los muertos los estén enterrando para que no vaya a engrosar la estadística, espero que no sea una estrategia porque dicen 'baja ahora sí que el índice de homicidios' pero resulta que hay un montón de gente desaparecida”, apuntó.

“Y lo más probable que pueda estar en una fosa y eso sí es muy lamentable”, agregó.

-- ¿Estrategia de quién, presidente?

"Pues lo dejo ahí, espero que no sea estrategia, digo, porque sería muy lamentable, yo la pongo, ustedes interprétenle".

Estrada Vega exigió al Gobierno del Estado que haya una implementación de programas en donde los ciudadanos tengan una mejor percepción de seguridad y que esta sea reforzada.

Hasta noviembre la Fiscalía General del Estado registró mil 251 denuncias por desaparición forzada en la entidad, de esta cifra el 79 por ciento continúa en calidad de desaparecidos.