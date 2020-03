Espero que MÃ©xico no cometa nuestros errores; dice joven que radica en Italia

Espero que México no cometa nuestros errores; dice joven que radica en Italia

Artur Hoxha es un joven de originario de Albania que desde el 2001 radica en Emilia Romagna, una ciudad de Italia donde han fallecido 892 personas por el coronavirus, es por eso que pide a las autoridades mexicanas tomen medidas más elevadas para evitar la propagación del virus

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ El 31 de enero del 2020 se presentaron los primeros casos de coronavirus en Italia, hoy, un mes y 23 días después, se han presentado 63 mil 927 infectados y 6 mil 077 personas fallecidas.

Arthur Hoxha es un joven originario de Albania que tiene 33 años y desde abril del 2001 radica en Italia, en la ciudad de Emilia Romagna, en la provincia de Forli, y como cualquier habitante muestra mucha preocupación por el país que lo arropó desde hace más de 18 años.

El joven platica a Noroeste cómo ha vivido desde que inició la propagación del coronavirus en Italia, cuenta, que en la ciudad donde habita han muerto 892 personas, y se han registrado 8 mil 535 casos, lo cual significa un 13.35 por ciento del total de las personas infectadas el país.

El índice de mortalidad del virus en su ciudad ha sido del 10.45 por ciento, cuando el promedio de la tasa de mortalidad del coronavirus de acuerdo a los expertos es del 3 por ciento.

Artur detalla lo que pasa en Italia, relata cómo desde el comienzo empezó a manejarse el virus por las autoridades y los medios de comunicación; nadie, ni la población, ni el gobierno, ni los empresarios pensaban que iban a tener las consecuencias que hoy están viviendo, muchos hasta minimizaban la llegada del coronavirus.

“Algunos políticos decían eso para no preocuparse y seguir viviendo como solíamos hacer antes. Otros fueron un poco ‘catastróficos’ en ese momento. Incluso la versión de los médicos era diferente, algunos solían explicar el peligro de Covid-19 y otros eran más suaves, intentaban calmar a la gente. Entonces la gente estaba muy confundida”, cuenta.

Pero a menos de dos meses, hoy Italia es el país donde más muertes por coronavirus se han suscitado en el mundo, se han presentado 2 mil 924 más defunciones que en China, nación donde nació el virus, y que a día de hoy contabiliza 3 mil 153 decesos.

Hoy el 90 por ciento del país está en cuarentena, el otro 10 por ciento explica que no acatan los llamados de la autoridad, y deciden salir a caminar y tomar aire fresco, algo que él ve con mucha preocupación.

Menciona que nunca esperaba que algo así sucediera, y es claro en decir que en Italia no se tomaron las acciones a tiempo, y hoy se están viendo las graves consecuencias.

“Lo que nos dimos cuenta aquí en Italia fue que cometimos un gran error al no aprender de China. Quiero decir, si hubiéramos aislado el área donde se descubrió el primer caso, no estaríamos en esta situación. Con aislar, me refiero a rodear y cuidar el área”, opina.

“De esta manera, todo el resto del país podría trabajar y contribuir (económicamente) para ayudar al área aislada. Ahora, hemos cerrado el 80 por ciento de la industria, ¿por cuánto tiempo puede contribuir ese 20 por ciento para ese 80 por ciento que está en casa? Porque el gobierno ha destinado contribuciones especiales para ayudar económicamente a quienes están en casa”, detalla.

El joven es claro, esta situación no puede seguir por mucho en Italia, y deja en claro que si el país sale de este problema, las consecuencias que dejará el coronavirus serán aún más graves que en sí el daño que está originando en este momento.

“Esta situación no puede durar mucho tiempo y nadie tiene idea de cuánto durará esta emergencia. Esto significa que el Estado tiene que endeudar más (Italia tiene una gran deuda) y al hacerlo, pagaremos más intereses y más vulnerable serán nuestras finanzas”, comparte

Artur recalca que si no se quiere vivir en México lo que está pasando en Italia, es necesario tomar medidas más estrictas, sobre todo porque en el país europeo los servicios médicos son más avanzados y más personas pueden prestar servicios, cosa que en México sería complicado debido a la problemática que adolece el sector salud.

“Así que realmente espero que México sea lo más rápido posible porque cada día será demasiado caro económicamente (costos de atención médica, tiendas cerradas, economía bloqueada, etcétera) y más muertes. Entonces, por favor, aprenda de nuestros errores que pagamos con interés por nuestro retraso”, subraya.

El enfermero menciona que en Forli, la provincia donde vive el problema del coronavirus no es tan grave como en otros lugares, desde que inició la pandemia, se han presentado 261 casos, y han fallecido 14 personas.

El joven explica que se mantendrá en cuarentena hasta que esto termine, no duda de que Italia se repondrá, será difícil, pero lo hará, pero dice fuerte y claro al pueblo mexicano que es necesario extremar precauciones para evitar lo que está sucediendo en el país europeo.