GUASAVE

Espió Alcaldesa de Guasave a tránsitos en el alcoholímetro y no le gustó lo que vio

Aurelia Leal López dijo que analizan la posibilidad de que los conductores que caigan en estado de ebriedad en los puntos de revisión los policías los lleven a sus casas

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Durante el fin de semana pasado la Alcaldesa Aurelia Leal López realizó labor de "espía" para ver cómo trabajan los agentes de tránsito en el alcoholímetro y no le gustaron las cosas que vio.

Sin dar detalles de qué fue eso que no le agradó en la actuación de los agentes viales, la Presidenta Municipal adelantó que analizan la posibilidad de modificar la manera cómo operan los puntos de revisión y que los conductores que sean sorprendidos con un grado alcohol no permitido en vez de ser remitidos al "Torito" y se les levante una multa, sean llevados a su casa por policías municipales.

"Este sábado me di a la tarea de vigilar cómo se estaba dando esto, los agentes no se dieron cuenta, para darme cuenta de cómo estaban operando lo del alcoholímetro y la verdad no me agrada cómo se está dando", dijo.

"No estamos viendo un programa que esté previniendo, estamos viendo un programa meramente recaudatorio. Nosotros queremos que protejan la vida de los ciudadanos".

Leal López expuso que se reunirá con Manuel Blanco Moreno, director de Tránsito Municipal, para darle seguimiento a este programa y ver las estrategias que se puedan implementar para proteger los derechos y la seguridad de los ciudadanos.

"Se va a aplicar el alcoholímetro, se va a hacer un programa de prevención, pero no de recaudación. No va a desaparecer el 'Torito', va estar ahí para otras situaciones, pero no vamos a permitir que la gente sea remitida ahí", aclaró.

La Alcaldesa de Guasave manifestó que están viendo la disposición jurídica para ver si se puede aplicar en este municipio esa propuesta de que el ciudadano que caiga en el alcoholímetro en estado de ebriedad se le lleve a su casa y no al "Torito".

Subrayó que, si bien la reforma a la Ley de Tránsito y Transporte de Sinaloa obliga a los municipios a implementar los programas del alcoholímetro, el tema de las sanciones a los infractores es un asunto de los ayuntamientos que son autónomos.

"No es un programa que se va a eliminar, es un programa que se va a fortalecer salvaguardando la vida de los ciudadanos, nada más va a cambiar que no se les concentre en el 'Torito', ya las otras medidas las puedes promover y aplicar en tu municipio, hay autonomía", indicó.

Leal López adelantó que en la próxima sesión de Cabildo planteará ante los regidores las modificaciones a este programa.