Esposa de Noah Vaughan se venga con su propio bat flip

Consideren esto como una lección aprendida no sólo en el terreno de juego, sino también quizás en el matrimonio.

El prospecto de los Atléticos, Noah Vaughan, se hizo viral el fin de semana por su épico bat flip tras conectar un panorámico batazo en contra de su esposa, Riley Sartain-Vaughan – pero adivinen quién rio de último el lunes.

As the old saying goes...

The couple that bat flips together, stays together.

