Esposa de Shinagawa acusa que el Patronato de Bomberos lo llamó a negociar, para después cesarlo

El viernes, en la estación de Bomberos de la colonia El Vallado, que se ubica por el bulevar Emiliano Zapata, medio centenar de bomberos se presentaron para manifestarse en la toma de protesta del nuevo comandante capitán Efraín Araujo Zazueta, y reclamar la decisión de cesar a Shinagawa Araujo.

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ El ex comandante Adán Shinagawa Araujo ya tenía el presentimiento de que su salida del cuerpo de Bomberos de Culiacán estaba cerca.

El propio bombero con 35 años de servicios aseguró que desde que cesaron a Rey David Manzo, otro bombero con grado de cabo, jefe de Guardia y 14 años de servicio que anunció su despido el pasado 24 de junio, sabía que podía pasar.

En algún momento de la protesta, Francelia, la esposa del ex comandante, encaró a José María Espinoza de los Montero, presidente del Patronato de Bomberos de Culiacán, para reclamarle sobre la decisión que cortó al carrera del bombero insignia.

“Espinoza de los Montero lo citó en un restaurante para correrlo y ¿qué le dijo? Vámonos poniendo de acuerdo, decimos que fue en mutuo acuerdo, 270 (mil pesos) te doy, pero no vayas a decir nada, vamos a acordar tú y yo, ahí está la hoja”, dijo Francelia a los medios.

La misma esposa de Shinagawa Montoya sacó de su bolsa una camiseta con el escudo de bomberos y el nombre del ex comandante bordado en el pecho, completamente manchada de hollín.

Francelia señaló que una de las tantas veces que se incendió la pensión de vehículos de la carretera Costera en Culiacán, Adán regresó exhausto a casa y con la camisa manchada, mojada y sucia.

“Si no se limpia tírala y la guardé”, dijo Francelia después de la manifestación.

“Nunca pensé ocuparla, nunca pensé, la verdad cuando yo venía, nunca pensé ocuparla... me parece que era de la pensión, no me acuerdo, tengo como un año como ella, la guardé, para mi significa mucho, para nosotros, y la guardé precisamente porque dijo si quieres lávala y la cuelgas, porque eso es lo que hay nada más en la casa, y la guardé yo, después le tomé una foto y así la dejé, pero nunca pensé necesitarla y aquí está, por eso les dije ¿quieren esta camiseta?, aquí está, póngansela”.

Otro de los momentos más intensos en la manifestación fue cuando los bomberos comenzaron a reclamar a Espinoza de los Monteros, con gritos, sobre la salida de Shinagawa y éste comenzó a retirarse. Se fue entre gritos que la acusaban de cobarde.

Francelia compartió a algunos medios, incluido Noroeste, una imagen del documento en que el patronato detallaba la liquidación de Shinagawa Araujo.

En el documento se detalla que el ex comandante laboró con ingreso desde septiembre de 1993 hasta el pasado 27 de agosto; por ello le ofrecieron una compensación de más de 121 mil pesos y poco más de 256 mil pesos como percepción total.

Tanto Francelia como Shinagawa dijeron que la negociación no llegó a buen término.