Esposa del primer ministro de CanadÃ¡ da positivo al COVID-19

En un comunicado, la oficina de Justin Trudeau dijo que, "siguiendo las recomendaciones médicas, Sophie Grégoire Trudeau fue examinada para COVID-19 hoy. La prueba dio positivo".

"Se siente bien, está tomando todas las precauciones recomendadas y sus síntomas siguen siendo leves", señaló el texto.

Horas antes, el primer ministro de Canadá y su esposa, se aislaron por un posible contagio de coronavirus COVID-19.

A través de su cuenta de la red social Twitter, el mandatario canadiense informó que su esposa presentó síntomas parecidos a la gripe tras un viaje en Reino Unido, por lo que se aisló mientras esperaban los resultados.

I have some personal news to share today. Sophie recently returned from a speaking event in the UK, and last night she was experiencing mild flu-like symptoms. She‘s feeling better, but following the advice of our doctor she is self-isolating as we wait on COVID-19 test results.