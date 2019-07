Esquema de actualizaciÃ³n de tarifa frena firma de adÃ©ndum con PASA

Esquema de actualización de tarifa frena firma de adéndum con PASA

La empresa plantea que se tome en cuenta el aumento del salario mínimo, de los combustibles y el índice inflacionario, pero el Ayuntamiento de Guasave se opone

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Aunque desde hace ya casi tres semanas PASA retomó el servicio de recolección de basura en este municipio, no se ha concretado la firma del adéndum que regirá las nuevas condiciones financieras del contrato porque la concesionaria y el Ayuntamiento no se ponen de acuerdo.

Donde están detenidos, dijo Joel Quintero Castañeda, Tesorero de la Comuna, es en el esquema de actualización anual de la tarifa, ya que PASA plantea que se tome en cuenta el aumento del porcentaje del salario mínimo, el incremento de los combustibles y el índice inflacionario, algo en lo que las autoridades municipales no están de acuerdo.

“Donde se trabó la discusión fue con los incrementos que ellos pretenden hacer anualmente, ellos planteaban el asunto de meter en una sola bolsa el incremento del salario mínimo, el incremento del diesel y la inflación, nosotros le dijimos que no, imagínate donde se ve un incremento como el que dio Andrés Manuel (López Obrador) del 16 por ciento”, dijo.

La contrapropuesta del Ayuntamiento es que se tome en cuenta solo el factor inflacionario y que no metan los incrementos al salario y a los combustibles, porque las finanzas del Municipio no lo soportarían.

“Les dijimos que no, ahí es donde nos quedamos atorados, nosotros les dijimos que si el factor de inflación ponderado anda arribita del 4 por ciento, cada punto vale alrededor de 50 mil pesos, entonces ellos con ese esquema llegan hasta el 6% en las condiciones actuales, y nosotros traemos un sobrepago de 100 mil pesos, no podemos. Estamos planteando que si acaso el factor de inflación, más medio punto y estamos en esa parte”, indicó.

Quintero Castañeda aseveró que la última reunión que tuvieron con representantes de PASA fue el viernes de la semana pasada, pero quedaron de mantener el diálogo y en eso están.

“Nosotros tenemos muy clara nuestra ruta, ya va a depender de ellos que tanto amor le tengan el municipio, porque ellos dicen que no se quieren ir, a mí me lo dijo Isidro Sada, uno de los accionistas principales, me dijo ‘queremos seguir trabajando’, entonces que hagan un esfuerzo”, dijo.

Por lo pronto, PASA mantiene su servicio de manera normal, en espera de que en los próximos días o semanas ambas partes puedan lograr un acuerdo que convenza a ambas partes.

El Tesorero de la Comuna aseguró que el estira y afloja no pone en riesgo los acuerdos ya logrados en el tema de la quita del 50 por ciento del rezago de administraciones pasadas y en la reducción del costo mensual de más de 5 millones 900 mil pesos mensuales a 5 millones 065 mil pesos.