EstÃ¡ aÃºn sin operar el nuevo rastro en MazatlÃ¡n

Está aún sin operar el nuevo rastro en Mazatlán

Según informó Felipe Velarde, el rastro será inaugurado el 18 o 19 de marzo

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ A casi dos años de que inició su construcción, aún está sin operar el nuevo Rastro en Mazatlán, ubicado en la carretera a El Recodo, a unos 200 metros al oriente del entronque con la Carretera Internacional 15 México-Nogales, al sur de esta ciudad.

En febrero pasado el Regidor y presidente de la Asociación Ganadera Local, Felipe Velarde Sandoval, manifestó ante personal de medios de comunicación que el nuevo rastro iniciará operaciones el 1 ó el 2 de marzo, que ya se estarán sacrificando las reses en ese lugar, y de hecho ya se estaban haciendo pruebas para ver cómo funciona el sistema.

Precisó que la inauguración del inmueble será entre el 18 y 19 de marzo del presente año, porque se quiere contar ya para esa fecha con la certificación Tipo Inspección Federal.

“Porque el TIF se te da la certificación ya operando, no te la pueden dar cuando (dices) aquí está todo el edificio y está todo en regla, ahí te va la certificación, eso yo no lo sabía, pero ya ahorita conforme hemos estado trabajando en eso nos dicen que (se) tiene que ver cómo opera, cómo trabaja, cómo está todo, que esté con inocuidad, con la mejor higiene que puede tener”, recalcó Velarde Sandoval en esa ocasión.

“Que realmente es un rastro TIF para que ellos le den el certificado si no, no lo certifican, y (después) se tiene que seguir con esas reglas de higiene, de operatividad para que siga la certificación porque si no la pueden cancelar temporalmente y hasta que no se cubra otra vez (todos los requisitos la darían nuevamente), pero esperemos que eso no pase”.

Ayer por la mañana personal consultado confirmó que hasta el momento el nuevo Rastro de Mazatlán, ubicado cerca de La Urraca, aún no está operando.

De acuerdo con lo que se informó públicamente en su momento, fue en marzo del 2018 cuando inició la construcción del nuevo Rastro.

Para dicha obra se contempló una inversión total de 79 millones de pesos con recursos aportados por los gobiernos federal y estatal, según dieron a conocer en su momento autoridades estatales.