â€˜EstÃ¡ bien, no estÃ©s chingandoâ€™; asÃ­ aceptÃ³ JC ChÃ¡vez reconocimiento en Texas

BOXEO

‘Está bien, no estés chingando’; así aceptó JC Chávez reconocimiento en Texas

El expugilista fue presentado como el Mr. Amigo 2019-2020 de las ciudades de Brownsville, Texas y Matamoros, Tamaulipas

Noroeste / Redacción

Fiel a su estilo desenfadado, Julio César Chávez platicó cómo fue que lo convencieron para recibir el reconocimiento ‘Mr. Amigo 2019’, el cual otorga cada año la ciudad de Brownsville, Texas a personalidades mexicanas que promueven las relaciones entre México y Estados Unidos.

El expugilista tomó el micrófono y platicó a los asistentes el proceso de convencimiento que hicieron los organizadores para que recibiera el reconocimiento, mismo que le fue entregado hoy en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Nos vimos en San Antonio, Texas, y me propusieron ser Mr. Amigo y yo le dije: ‘al chile, como hablamos nosotros, no. No sé qué es eso’, entonces me empezó a explicar cómo era la dinámica y duramos como una hora platicando y no podía convencerme, hasta que sinceramente me dio un poco de pena y le dije: ‘está bien, ya no estés chingando’.

“Me siento muy contento muy orgulloso de este reconocimiento”, señaló.

El año pasado el empresario mexicano y exdirectivo de los Pumas, Arturo Elías Ayub, fue el elegido para recibir este reconocimiento que tiene una historia de más de 55 años.

Entre las personalidades que han sido galardonadas están Armando Manzanero, Vicente Fernández y Mario Moreno “Cantinflas”, entre otros.